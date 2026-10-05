Reeleita, Raquel mantém neutralidade na disputa presidencial e traça prioridades para 2027

Ao ser questionada sobre a disputa presidencial, Raquel manteve a posição adotada durante toda a campanha e evitou escolher entre Flávio Bolsonaro e Lula

Candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) (Foto: Karol Rodrigues)

Um dia após ser reeleita governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) detalhou os próximos passos de sua gestão à frente do Estado. Em entrevistas à imprensa, nesta segunda-feira (5), a gestora manteve neutralidade sobre a disputa presidencial, que será decidida em segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e comentou sobre as prioridades para o ano de 2027.

Primeira mulher a ser eleita e reeleita em Pernambuco, Raquel venceu o 1° turno das eleições de 2026, neste domingo (4), com 53,27% dos votos válidos, contra 44,82% do ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Ao ser questionada sobre a disputa presidencial, Raquel manteve a posição adotada durante toda a campanha e evitou escolher entre Flávio Bolsonaro e Lula. Ela repete a estratégia usada em 2022, quando foi eleita sem demonstrar apoio público a nenhum candidato à presidência.

“Eu mantenho a minha coerência. A gente vai continuar avançando, colocando Pernambuco em primeiro lugar. Fiz isso em 2022; na primeira semana de 23, eu já estava com o presidente Lula, que abriu as portas do governo federal e seus ministros para a gente poder fazer investimentos para Pernambuco. E vamos avançar. Tenho gratidão ao presidente e aos seus ministros”, afirmou em entrevista à TV Globo.

Prioridades

A governadora afirmou que as ações de governo que demandarão mais atenção da gestão são a requalificação das estradas, a reforma e construção de hospitais em diversas regiões do estado, a entrega de creches e escolas técnicas, e abastecimento de água para todos os cidadãos pernambucanos.

“A gente vai avançar na educação, na saúde, na infraestrutura, no acesso à água, na segurança pública, continuar avançando no combate ao crime organizado, para que Pernambuco continue sendo, como a gente vem conseguindo construir ao longo do tempo, uma terra de oportunidades, geração de emprego e renda para nosso povo”, disse..

Na ocasião, a governadora reforçou o projeto de construção de creches, que, segundo ela, terá 100 entregues até dezembro deste ano, e as 250 no fim de 2027. Além disso, prometeu que o funcionamento será 24h em todas as Delegacias da Mulher do estado.

Raquel também comentou sobre a proposta da abertura de uma escola técnica de hotelaria e gastronomia, com 100 mil vagas, com parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Além disso, resgatou pautas exploradas durante a campanha, como a requalificação do metrô, as obras da Transnordestina, e a segunda etapa da adutora do agreste.

Alepe

Sobre a relação com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que foi marcada pela turbulência institucional entre deputados da oposição, Raquel destacou as nove cadeiras obtidas pelo seu partido, PSD, e alguns deputados da base de aliados do governo.

“Vou convocar também aqueles que se elegeram no partido de oposição, porque o que Pernambuco precisa é de união. Em tempo de que se buscou separar a política, separar as pessoas, eu sei que discutir que Pernambuco e o povo precisam estar em primeiro lugar. E o povo nos deu uma retribuição e a confiança de poder liderar Pernambuco pelos próximos quatro anos”, disse à Globo.

Raquel também comentou os atrasos de votação de projetos na Casa ao longo do mandato e afirmou que tem certeza de que “contará com a maioria ampla”. Em primeira reunião com o secretariado após a reeleição, Raquel garantiu que enviaria, ainda nesta segunda (5), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 à Alepe.

Grande Recife e oportunidades

Já em entrevista à Rádio Jornal, a governadora ressaltou a relação com os prefeitos de Pernambuco e prometeu ações para a capital pernambucana.

“Fizemos muito com os prefeitos. E com todos os prefeitos vou trabalhar, incluindo o do Recife. Estamos colocando mais de 2 bilhões de obras no Recife, vamos acabar com as palafitas. Eu vou gastar 2 bilhões em encostas”, afirmou.

Raquel também comentou sobre a empregabilidade no estado, destacando o volume de carteiras assinadas em Pernambuco e a oportunidade do empreendedorismo para a população, prometendo “dar as mãos a essas pessoas”.

“A gente já está gerando um maior volume de carteiras assinadas dos últimos 12 anos. A gente vai chegar nesse governo com 7% de desemprego. Pegamos com 15. Ainda é alto, tem muita gente sem emprego e muita gente que pode empreender em vez de ser empregado de carteira assinada”, pontuou a governadora.

Integração com Senadores e Deputados

Raquel enfatizou, ainda, a integração entre os deputados federais e senadores eleitos, para discutir as prioridades de Pernambuco. Segundo ela, já foram feitos contatos com os senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

“Agora é hora de chamar a todos. Eu vou ligar e pedir reunião. Eu já tenho a votação do orçamento da União, para a gente colocar os temas que são mais prioritários e colocar também a necessidade de investimento para cá”, declarou.

