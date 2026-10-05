Pedro Campos diz que fará "oposição responsável" a Raquel e prioriza fim da escala 6x1

Deputado afirmou que pretende enfrentar o que classifica como retrocessos defendidos pela bancada do PL e antecipou resistência a uma eventual reforma administrativa

O deputado Pedro Campos. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Reeleito deputado federal com o maior número de votos em Pernambuco para a Câmara dos Deputados, com 261.555 votos, Pedro Campos (PSB) afirmou que o partido deverá adotar uma postura de oposição ao segundo mandato de Raquel Lyra (PSD), reeleita governadora no domingo (4), mas com atuação propositiva e voltada à fiscalização das promessas feitas durante a campanha. Raquel venceu João Campos (PSB) no primeiro turno, em uma disputa que terminou com a continuidade do governo estadual do PSD.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Pedro afirmou que o PSB pretende cobrar da governadora medidas como a construção de creches, a abertura de delegacias da mulher 24 horas e a implantação de novas escolas técnicas.

“O povo de Pernambuco deu uma segunda chance à governadora Raquel Lyra. O que nós estaremos fazendo é o que o povo nos atribuiu a fazer: uma oposição responsável, que aponte para o futuro, que seja propositiva e que, ao mesmo tempo, fiscalize as promessas que foram feitas e que não foram cumpridas até agora.”

Segundo Pedro, o PSB também pretende questionar os impactos da concessão do saneamento sobre os consumidores. Ele citou aumentos que, segundo sua avaliação, poderão chegar a 15% nas contas e a 500% na tabela de serviços.

Prioridade para Lula e fim da escala 6x1

Para o próximo mandato, que começa em fevereiro de 2027, Pedro Campos colocou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as prioridades políticas. O deputado também pretende atuar pela aprovação do fim da escala 6x1, proposta que, segundo ele, deverá receber pressão dos parlamentares para avançar no Congresso.

Outra bandeira anunciada pelo socialista é uma reforma do sistema financeiro. Pedro criticou o modelo atual, associando-o ao endividamento das famílias, aos juros elevados e à dificuldade de acesso ao crédito para investimentos.

“A reforma do sistema financeiro nacional tem que ser pauta prioritária para esse próximo mandato. A reforma que eu acredito que o Brasil precisa urgentemente é uma reforma do sistema financeiro nacional, que acaba sendo um freio à prosperidade do país, dificultando o acesso a crédito para quem quer investir, endividando as famílias brasileiras e gerando escândalos como o do Banco Master.”

Confronto com o PL

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A nova composição da Câmara também deverá influenciar a atuação de Pedro. O deputado afirmou que pretende enfrentar o que classifica como retrocessos defendidos pela bancada do PL e antecipou resistência a uma eventual reforma administrativa que, segundo ele, possa resultar no enfraquecimento do serviço público e dos órgãos de controle.

“Nós devemos lutar fortemente para impedir o desmonte do serviço público, impedir as tentativas de redução do Estado brasileiro e de enfraquecimento do Estado brasileiro.”

Pedro foi reeleito com 261.555 votos na mesma eleição em que o PSB perdeu a disputa pelo Governo do Estado com João Campos.

Apoio a Victor Marques no Recife

Apesar da derrota de João Campos na disputa pelo Governo de Pernambuco, Pedro sinalizou a continuidade do projeto político do grupo no Recife. O deputado declarou que pretende apoiar o prefeito Victor Marques (PCdoB) em uma eventual candidatura à reeleição em 2028.

“Eu estou à disposição do prefeito Victor Marques para ajudar na construção da sua gestão na cidade do Recife e no fortalecimento das ações da Prefeitura que chegam e que transformam a vida das pessoas. E também estarei pronto para, daqui a dois anos, fazer campanha para o prefeito Victor Marques.”

