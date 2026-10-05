Lula vai aos debates no 2º turno, não sei dizer em quantos, afirma Edinho

Edinho reconheceu erro da campanha de Lula em relação à distribuição de materiais de campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert)

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira (5), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "quer muito ir aos debates" no segundo turno da campanha e pretende ir ao máximo de debates possível.

"Lula sempre defendeu os debates e ele vai aos debates no segundo turno. Não sei quantos convites vão chegar, mas dentro da possibilidade ele vai ao maior número possível de debates. Ele quer confrontar o projeto que ele representa e o que o Flávio representa. Lula quer muito ir aos debates fazer o confronto", disse, em entrevista à GloboNews.

No primeiro turno, Lula recusou os convites para os debates presidenciais. Não compareceu ao debate promovido pela Band no início da campanha. No fim, cancelou também a participação no debate da Globo. Este último acabou cancelado pela emissora após a desistência de Flávio Bolsonaro (PL) e de decisões judiciais sobre o evento.

Edinho também reconheceu um erro da campanha de Lula em relação à distribuição de materiais de campanha. O presidente do PT é o coordenador da campanha de Lula.

"A campanha cometeu um equívoco ao descentralizar a produção de materiais. Nós descentralizamos para que os Estados produzissem os materiais e conteúdo. Infelizmente isso não funcionou. Há Estados que têm estruturas e outros não. Cometemos um erro e corrigimos imediatamente", afirmou.

O presidente do PT, porém, disse que "o material do segundo turno já está em fase de produção e já está chegando aos Estados".

