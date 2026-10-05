Trump diz estar acompanhando eleições do Brasil e que disputa será 'muito acirrada'

Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira ( 5) que está acompanhando os resultados das eleição presidencial brasileira e disse que acha que "vai ser uma eleição muito acirrada".

Falando com repórteres do lado de fora da Casa Branca antes de embarcar para o estado de Nebraska, Trump foi perguntado sobre a vitória de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. "É uma grande vitória, apertada, mas realmente impressionante", respondeu o republicano.