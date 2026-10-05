Pernambucanos Pedro Campos e Jones Manoel estão entre os 50 deputados mais votados do País
Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato superaram, pela primeira vez, a marca de 3 milhões de votos para a Câmara e lideram a lista
Publicado: 05/10/2026 às 17:29
Pedro Campos (PSB) e Jones Manoel (Psol) foram os candidatos mais votados para a bancada de Pernambuco na Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Tomaz Silva / Agência Brasil)
Com a apuração do primeiro turno das eleições de 2026 concluída, os resultados já mostram quais candidatos a deputado federal receberam mais votos em todo o Brasil. Ao fim da contagem, dois pernambucanos configuram entre os 50 candidatos com mais votados nestas eleições: Pedro Campos (PSB, na 25ª posição, com 261.555 votos) e Jones Manoel (PSOL, na 29,ª posição, com 249.077 votos).
Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou o ranking nacional, com 3.119.318 votos. Lucas Pavanato (PL-SP) ficou em segundo lugar, com 3.038.438 votos. Os dois foram os únicos candidatos a ultrapassar a marca de 3 milhões de votos.
Entre os nomes identificados com o campo progressista, Erika Hilton (PSOL-SP) teve o melhor desempenho, com 1.596.472 votos. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) apareceu na sequência, com 583.107 votos.
São Paulo, estado com o maior eleitorado do país, concentrou 18 dos 50 candidatos mais votados. O Partido Liberal também foi a legenda com maior presença na relação, com 14 nomes.
Apesar de indicar a força individual dos candidatos, a votação não determina sozinha a eleição para a Câmara dos Deputados. As cadeiras são distribuídas pelo sistema proporcional, que considera o desempenho dos partidos e das federações.
- Ranking dos 50 mais votados
- Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos
- Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos
- Erika Hilton (Psol-SP) — 1.596.472 votos
- André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos
- Sâmia Bomfim (Psol-SP) — 583.107 votos
- Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos
- Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos
- Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos
- Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos
- Lucas Polese (PL-ES) — 419.735 votos
- Delegado Caveira (PL-PA) — 414.927 votos
- Maurício Marcon (PL-RS) — 379.834 votos
- Renato Bolsonaro (PL-SP) — 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP-SP) — 333.401 votos
- Jader Filho (MDB-PA) — 326.617 votos
- Delegado Palumbo (Pode-SP) — 303.271 votos
- Fernanda Melchionna (Psol-RS) — 280.262 votos
- Guilherme Cortez (Psol-SP) — 275.450 votos
- Dra. Alessandra Haber (Pode-PA) — 272.856 votos
- Mauricio Neves (PP-SP) — 269.996 votos
- Guilherme Kilter (Novo-PR) — 269.832 votos
- Cabo Gilberto Silva (PL-PB) — 267.142 votos
- Tainah Marinho (PSB-CE) — 265.585 votos
- Pedro Campos (PSB-PE) — 261.555 votos
- Marcio Alvino (PL-SP) — 261.325 votos
- Yury do Paredão (MDB-CE) — 261.291 votos
- Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) — 253.778 votos
- Jones Manoel (Psol-PE) — 249.077 votos
- Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) — 248.147 votos
- Ana Carolina Oliveira (Pode-SP) — 246.741 votos
- Sargento Fahur (PL-PR) — 242.643 votos
- Baleia Rossi (MDB-SP) — 239.124 votos
- Giordanna Mano (PRD-CE) — 235.848 votos
- Georgiano (PSD-PI) — 234.254 votos
- Giovani Cherini (PL-RS) — 234.171 votos
- Luna Zarattini (PT-SP) — 233.733 votos
- Marina Helena (Novo-SP) — 230.866 votos
- Duda Salabert (Psol-MG) — 229.535 votos
- Fábio Felix (Psol-DF) — 224.224 votos
- Rony Gabriel (Pode-RS) — 223.643 votos
- Delegado Bruno Lima (Pode-SP) — 217.952 votos
- Alceu Moreira (MDB-RS) — 217.208 votos
- Natália Bonavides (PT-RN) — 215.509 votos
- Reginaldo Lopes (PT-MG) — 215.192 votos
- Dr. Luizinho (PP-RJ) — 213.904 votos
- Rosana Valle (PL-SP) — 213.752 votos
- Júnior Ferrari (PSD-PA) — 213.645 votos
- Sargento Salazar (PL-AM) — 212.948 votos
- Bruno Peixoto (União-GO) — 207.899 votos
- Estados com mais candidatos
São Paulo foi o estado com maior número de representantes entre os 50 candidatos mais votados. Na sequência aparecem:
São Paulo: 18 candidatos
Rio Grande do Sul: 5 candidatos
Minas Gerais: 4 candidatos
Ceará: 4 candidatos
Pará: 4 candidatos
Partidos mais presentes
PL: 14 candidatos
Psol: 8 candidatos
Pode: 5 candidatos
PT: 4 candidatos
MDB: 4 candidatos
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