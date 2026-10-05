Pernambucanos Pedro Campos e Jones Manoel estão entre os 50 deputados mais votados do País

Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato superaram, pela primeira vez, a marca de 3 milhões de votos para a Câmara e lideram a lista

Pedro Campos (PSB) e Jones Manoel (Psol) foram os candidatos mais votados para a bancada de Pernambuco na Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Tomaz Silva / Agência Brasil)

Com a apuração do primeiro turno das eleições de 2026 concluída, os resultados já mostram quais candidatos a deputado federal receberam mais votos em todo o Brasil. Ao fim da contagem, dois pernambucanos configuram entre os 50 candidatos com mais votados nestas eleições: Pedro Campos (PSB, na 25ª posição, com 261.555 votos) e Jones Manoel (PSOL, na 29,ª posição, com 249.077 votos).

Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou o ranking nacional, com 3.119.318 votos. Lucas Pavanato (PL-SP) ficou em segundo lugar, com 3.038.438 votos. Os dois foram os únicos candidatos a ultrapassar a marca de 3 milhões de votos.

Entre os nomes identificados com o campo progressista, Erika Hilton (PSOL-SP) teve o melhor desempenho, com 1.596.472 votos. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) apareceu na sequência, com 583.107 votos.

São Paulo, estado com o maior eleitorado do país, concentrou 18 dos 50 candidatos mais votados. O Partido Liberal também foi a legenda com maior presença na relação, com 14 nomes.

Apesar de indicar a força individual dos candidatos, a votação não determina sozinha a eleição para a Câmara dos Deputados. As cadeiras são distribuídas pelo sistema proporcional, que considera o desempenho dos partidos e das federações.

Ranking dos 50 mais votados

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos Erika Hilton (Psol-SP) — 1.596.472 votos André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos Sâmia Bomfim (Psol-SP) — 583.107 votos Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos Lucas Polese (PL-ES) — 419.735 votos Delegado Caveira (PL-PA) — 414.927 votos Maurício Marcon (PL-RS) — 379.834 votos Renato Bolsonaro (PL-SP) — 379.312 votos Sargento Nantes (PP-SP) — 333.401 votos Jader Filho (MDB-PA) — 326.617 votos Delegado Palumbo (Pode-SP) — 303.271 votos Fernanda Melchionna (Psol-RS) — 280.262 votos Guilherme Cortez (Psol-SP) — 275.450 votos Dra. Alessandra Haber (Pode-PA) — 272.856 votos Mauricio Neves (PP-SP) — 269.996 votos Guilherme Kilter (Novo-PR) — 269.832 votos Cabo Gilberto Silva (PL-PB) — 267.142 votos Tainah Marinho (PSB-CE) — 265.585 votos Pedro Campos (PSB-PE) — 261.555 votos Marcio Alvino (PL-SP) — 261.325 votos Yury do Paredão (MDB-CE) — 261.291 votos Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) — 253.778 votos Jones Manoel (Psol-PE) — 249.077 votos Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) — 248.147 votos Ana Carolina Oliveira (Pode-SP) — 246.741 votos Sargento Fahur (PL-PR) — 242.643 votos Baleia Rossi (MDB-SP) — 239.124 votos Giordanna Mano (PRD-CE) — 235.848 votos Georgiano (PSD-PI) — 234.254 votos Giovani Cherini (PL-RS) — 234.171 votos Luna Zarattini (PT-SP) — 233.733 votos Marina Helena (Novo-SP) — 230.866 votos Duda Salabert (Psol-MG) — 229.535 votos Fábio Felix (Psol-DF) — 224.224 votos Rony Gabriel (Pode-RS) — 223.643 votos Delegado Bruno Lima (Pode-SP) — 217.952 votos Alceu Moreira (MDB-RS) — 217.208 votos Natália Bonavides (PT-RN) — 215.509 votos Reginaldo Lopes (PT-MG) — 215.192 votos Dr. Luizinho (PP-RJ) — 213.904 votos Rosana Valle (PL-SP) — 213.752 votos Júnior Ferrari (PSD-PA) — 213.645 votos Sargento Salazar (PL-AM) — 212.948 votos Bruno Peixoto (União-GO) — 207.899 votos

Estados com mais candidatos

São Paulo foi o estado com maior número de representantes entre os 50 candidatos mais votados. Na sequência aparecem:

São Paulo: 18 candidatos

Rio Grande do Sul: 5 candidatos

Minas Gerais: 4 candidatos

Ceará: 4 candidatos

Pará: 4 candidatos

Partidos mais presentes

PL: 14 candidatos



Psol: 8 candidatos



Pode: 5 candidatos



PT: 4 candidatos



MDB: 4 candidatos