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Política
ELEIÇÕES 2026

Pernambucanos Pedro Campos e Jones Manoel estão entre os 50 deputados mais votados do País

Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato superaram, pela primeira vez, a marca de 3 milhões de votos para a Câmara e lideram a lista

Nilton Vilanova

Publicado: 05/10/2026 às 17:29

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Pedro Campos (PSB) e Jones Manoel (Psol) foram os candidatos mais votados para a bancada de Pernambuco na Câmara/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Tomaz Silva / Agência Brasil

Pedro Campos (PSB) e Jones Manoel (Psol) foram os candidatos mais votados para a bancada de Pernambuco na Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Tomaz Silva / Agência Brasil)

Com a apuração do primeiro turno das eleições de 2026 concluída, os resultados já mostram quais candidatos a deputado federal receberam mais votos em todo o Brasil. Ao fim da contagem, dois pernambucanos configuram entre os 50 candidatos com mais votados nestas eleições: Pedro Campos (PSB, na 25ª posição, com 261.555 votos) e Jones Manoel (PSOL, na 29,ª posição, com 249.077 votos).

Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou o ranking nacional, com 3.119.318 votos. Lucas Pavanato (PL-SP) ficou em segundo lugar, com 3.038.438 votos. Os dois foram os únicos candidatos a ultrapassar a marca de 3 milhões de votos.

Entre os nomes identificados com o campo progressista, Erika Hilton (PSOL-SP) teve o melhor desempenho, com 1.596.472 votos. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) apareceu na sequência, com 583.107 votos.

São Paulo, estado com o maior eleitorado do país, concentrou 18 dos 50 candidatos mais votados. O Partido Liberal também foi a legenda com maior presença na relação, com 14 nomes.

Apesar de indicar a força individual dos candidatos, a votação não determina sozinha a eleição para a Câmara dos Deputados. As cadeiras são distribuídas pelo sistema proporcional, que considera o desempenho dos partidos e das federações.

  • Ranking dos 50 mais votados
  1. Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos
  2. Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos
  3. Erika Hilton (Psol-SP) — 1.596.472 votos
  4. André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos
  5. Sâmia Bomfim (Psol-SP) — 583.107 votos
  6. Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos
  7. Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos
  8. Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos
  9. Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos
  10. Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos
  11. Lucas Polese (PL-ES) — 419.735 votos
  12. Delegado Caveira (PL-PA) — 414.927 votos
  13. Maurício Marcon (PL-RS) — 379.834 votos
  14. Renato Bolsonaro (PL-SP) — 379.312 votos
  15. Sargento Nantes (PP-SP) — 333.401 votos
  16. Jader Filho (MDB-PA) — 326.617 votos
  17. Delegado Palumbo (Pode-SP) — 303.271 votos
  18. Fernanda Melchionna (Psol-RS) — 280.262 votos
  19. Guilherme Cortez (Psol-SP) — 275.450 votos
  20. Dra. Alessandra Haber (Pode-PA) — 272.856 votos
  21. Mauricio Neves (PP-SP) — 269.996 votos
  22. Guilherme Kilter (Novo-PR) — 269.832 votos
  23. Cabo Gilberto Silva (PL-PB) — 267.142 votos
  24. Tainah Marinho (PSB-CE) — 265.585 votos
  25. Pedro Campos (PSB-PE) — 261.555 votos
  26. Marcio Alvino (PL-SP) — 261.325 votos
  27. Yury do Paredão (MDB-CE) — 261.291 votos
  28. Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) — 253.778 votos
  29. Jones Manoel (Psol-PE) — 249.077 votos
  30. Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) — 248.147 votos
  31. Ana Carolina Oliveira (Pode-SP) — 246.741 votos
  32. Sargento Fahur (PL-PR) — 242.643 votos
  33. Baleia Rossi (MDB-SP) — 239.124 votos
  34. Giordanna Mano (PRD-CE) — 235.848 votos
  35. Georgiano (PSD-PI) — 234.254 votos
  36. Giovani Cherini (PL-RS) — 234.171 votos
  37. Luna Zarattini (PT-SP) — 233.733 votos
  38. Marina Helena (Novo-SP) — 230.866 votos
  39. Duda Salabert (Psol-MG) — 229.535 votos
  40. Fábio Felix (Psol-DF) — 224.224 votos
  41. Rony Gabriel (Pode-RS) — 223.643 votos
  42. Delegado Bruno Lima (Pode-SP) — 217.952 votos
  43. Alceu Moreira (MDB-RS) — 217.208 votos
  44. Natália Bonavides (PT-RN) — 215.509 votos
  45. Reginaldo Lopes (PT-MG) — 215.192 votos
  46. Dr. Luizinho (PP-RJ) — 213.904 votos
  47. Rosana Valle (PL-SP) — 213.752 votos
  48. Júnior Ferrari (PSD-PA) — 213.645 votos
  49. Sargento Salazar (PL-AM) — 212.948 votos
  50. Bruno Peixoto (União-GO) — 207.899 votos
  • Estados com mais candidatos

São Paulo foi o estado com maior número de representantes entre os 50 candidatos mais votados. Na sequência aparecem:

São Paulo: 18 candidatos

Rio Grande do Sul: 5 candidatos

Minas Gerais: 4 candidatos

Ceará: 4 candidatos

Pará: 4 candidatos

Partidos mais presentes

PL: 14 candidatos

Psol: 8 candidatos

Pode: 5 candidatos

PT: 4 candidatos

MDB: 4 candidatos

Veja também:

apuração , Bolsonaro , Câmara dos Deputados , candidatos , deputado , Deputado federal , deputados
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