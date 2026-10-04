Com mais de 1,5 mi de votos, Erika Hilton se torna a mulher mais votada da história para a Câmara

Autora da PEC quer quer acabar com a escala 6×1, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) (foto: Divulgação)

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) se tornou a mulher mais votada da história em uma eleição para a Câmara dos Deputados, ultrapassando a marca de 1,5 milhão de votos. O resultado supera o recorde anterior, estabelecido em 2018 por Joice Hasselmann, que havia obtido 1,07 milhão de votos.

A votação de Erika neste domingo (4) correspondeu a quase seis vezes o desempenho registrado por ela nas Eleições Gerais de 2022, quando conquistou seu primeiro mandato na Câmara com 256,9 mil votos.

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Primeiro mandato e atuação legislativa

O primeiro mandato de Erika Hilton no Congresso Nacional (2023–2027) foi marcado por pioneirismo: ela se tornou a primeira mulher trans negra eleita deputada federal e assumiu a liderança da federação PSOL-Rede na Casa. Além disso, fez história ao se tornar a primeira parlamentar trans a presidir uma comissão permanente do Legislativo federal, comandando a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Durante o mandato, a deputada se destacou nacionalmente como uma das principais articuladoras da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo fim da escala de trabalho 6x1, propondo um modelo de quatro dias de trabalho semanais.

A defesa dos direitos humanos, o combate ao racismo, os direitos da população LGBTQIA+ e o amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade social são os eixos centrais de sua atuação política.