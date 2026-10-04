Veja quem são os deputados federais eleitos em Pernambuco; esquerda avança e há 3 novos partidos

Com 100% das urnas apuradas, Pernambuco definiu os 25 deputados federais que representarão o Estado na Câmara dos Deputados, em Brasília. O PSB terá a maior bancada

Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O resultado das Eleições 2026 produz uma bancada pernambucana na Câmara Federal mais fragmentada do que a atual. Podemos, Novo e PSOL passam a ter deputados federais, enquanto PCdoB, PSDB e PRD deixam de ocupar cadeiras.

O PSB, que tinha cinco deputados, continua como maior bancada, mas perde uma cadeira. Ao todo, 13 partidos terão representantes eleitos pela população pernambucana.

Pedro Campos (PSB) foi o deputado federal mais votado de Pernambuco, com 260.982 votos, o equivalente a 4,97% dos votos válidos.

Jones Manoel (PSOL) ficou em segundo lugar, com 248.865 votos. Em seguida aparecem Anderson Ferreira (PL), com 185.202, Juliana de Chaparral (União Brasil), com 183.029, e Marcelo Gouveia (Podemos), com 182.822.

Completam os dez mais votados Silvio Costa Filho (Republicanos), com 168.730 votos, Gilson Machado (Podemos), com 156.578, Felipe Carreras (PSB), com 147.232, Lula da Fonte (PP), com 146.413, e Rosa Amorim (PT), com 143.942.

Na outra ponta da lista dos eleitos está Ricardo Teobaldo (Podemos), que recebeu 59.950 votos, equivalentes a 1,14% dos votos válidos.

Os eleitos, partido a partido

Partido Socialista Brasileiro (PSB): quatro deputados, contra cinco na bancada atual.

Foram eleitos Eliane Soares, Felipe Carreras, Gabriel Porto e Pedro Campos.

Partido dos Trabalhadores (PT): três deputados, contra um na bancada atual.

Foram eleitos Carlos Veras, Liana Cirne e Rosa Amorim.

Podemos (Pode): três deputados, contra nenhum na bancada atual.

Foram eleitos Gilson Machado, Marcelo Gouveia e Ricardo Teobaldo.

Partido Social Democrático (PSD): dois deputados, contra três na bancada atual.

Foram eleitos Fernando Monteiro e Guilherme Uchoa Junior.

Partido Liberal (PL): dois deputados, contra três na bancada atual.

Foram eleitos Anderson Ferreira e Thiago Medina.

Progressistas (PP): dois deputados, contra três na bancada atual.

Foram eleitos Clarissa Tércio e Lula da Fonte.

União Brasil: dois deputados, contra um na bancada atual.

Foram eleitos Fernando Filho e Juliana de Chaparral.

Republicanos: dois deputados, o mesmo número da bancada atual.

Foram eleitos Augusto Coutinho e Silvio Costa Filho.

Movimento Democrático Brasileiro (MDB): um deputado, contra dois na bancada atual.

Foi eleita Iza Arruda.

Partido Verde (PV): um deputado, o mesmo número da bancada atual.

Foi eleito Clodoaldo Magalhães.

Avante: um deputado, o mesmo número da bancada atual.

Foi eleito Waldemar Oliveira.

Partido Novo: um deputado, contra nenhum na bancada atual.

Foi eleito Eduardo Moura.

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL): um deputado, contra nenhum na bancada atual.

Foi eleito Jones Manoel.

Quem ganhou e quem perdeu cadeiras

O PSB, que tinha cinco deputados, passou para quatro e continua como a maior bancada individual de Pernambuco na Câmara.

O PT teve o maior crescimento entre os partidos que já tinham representação. A legenda passou de um para três deputados, incorporando duas novas cadeiras.

O Podemos protagonizou a maior mudança proporcional. Sem deputado na bancada pernambucana atual, a legenda elegeu três representantes.

Também cresceram o União Brasil, de um para dois deputados, o Novo, que saiu de nenhuma cadeira para uma, e o PSOL, que também conquistou sua primeira vaga.

Entre os partidos que encolheram, o PSD caiu de três para dois deputados, o PL de três para dois e o MDB de dois para um. O PP passou de três para dois.

Republicanos, PV e Avante mantiveram o mesmo número de cadeiras.

O PCdoB, que tinha um deputado federal, perde sua representação. O PSDB e o PRD, que tinham uma cadeira cada, também ficam sem representantes.

O novo desenho da bancada fica assim:

PSB: 5 para 4, menos 1

PT: 1 para 3, mais 2

Podemos: 0 para 3, mais 3

PSD: 3 para 2, menos 1

PL: 3 para 2, menos 1

PP: 3 para 2, menos 1

União Brasil: 1 para 2, mais 1

Republicanos: 2 para 2

MDB: 2 para 1, menos 1

PV: 1 para 1

Avante: 1 para 1

Novo: 0 para 1, mais 1

PSOL: 0 para 1, mais 1

PCdoB: 1 para 0, menos 1

PSDB: 1 para 0, menos 1

PRD: 1 para 0, menos 1

A comparação considera a bancada pernambucana na Câmara dos Deputados após a janela partidária encerrada em 3 de abril de 2026. O período permitiu que parlamentares trocassem de legenda sem perda do mandato e alterou a composição partidária da representação pernambucana.

Bancada terá mais mulheres

A nova bancada terá seis mulheres entre os 25 deputados eleitos, o equivalente a 24% das cadeiras. São elas Eliane Soares, Iza Arruda, Juliana de Chaparral, Clarissa Tércio, Rosa Amorim e Liana Cirne.

A bancada atual tem três mulheres, Maria Arraes, Iza Arruda e Clarissa Tércio. Assim, Pernambuco terá o dobro de mulheres na representação federal a partir de 2027.

Entre as ocupações declaradas pelos eleitos à Justiça Eleitoral, empresário aparece como uma das mais recorrentes. A classificação considera a ocupação informada pelos próprios candidatos no registro eleitoral.

Dos 25 eleitos, 13 já são deputados federais e foram reeleitos. São eles: Augusto Coutinho, Carlos Veras, Clarissa Tércio, Clodoaldo Magalhães, Felipe Carreras, Fernando Filho, Fernando Monteiro, Guilherme Uchoa Junior, Iza Arruda, Lula da Fonte, Pedro Campos, Silvio Costa Filho e Waldemar Oliveira.

Os outros 12 chegam à Câmara na próxima legislatura.

Quem são os novatos

A nova bancada terá nomes de trajetórias bastante diferentes.

Chegam pela primeira vez à Câmara Rosa Amorim (PT), Liana Cirne (PT), Jones Manoel (PSOL), Gilson Machado (Podemos), Eduardo Moura (Novo), Marcelo Gouveia (Podemos), Ricardo Teobaldo (Podemos), Eliane Soares (PSB), Gabriel Porto (PSB), Juliana de Chaparral (União Brasil), Anderson Ferreira (PL) e Thiago Medina (PL).

Quem tem mais mandatos

Fernando Filho (União Brasil) e Augusto Coutinho (Republicanos) chegam à próxima legislatura com seis mandatos na Câmara dos Deputados, formando o grupo de parlamentares com maior experiência entre os eleitos.

Fernando Filho foi eleito pela primeira vez em 2006 e retorna agora para o sexto mandato consecutivo. Augusto Coutinho também foi eleito pela primeira vez em 2006 e alcançará seis mandatos.

Na sequência aparecem Fernando Monteiro (PSD), Felipe Carreras (PSB) e Silvio Costa Filho (Republicanos), que iniciam o quarto mandato na Câmara.

Quem deixa a bancada

Doze deputados que compõem a bancada atual não estarão na Câmara a partir de 2027.

São eles André Ferreira (PL), Coronel Meira (PL), Eduardo da Fonte (PP), Eriberto Medeiros (PSB), Fernando Rodolfo (PRD), Lucas Ramos (PSB), Luciano Bivar (MDB), Maria Arraes (PSB), Mendonça Filho (PL), Pastor Eurico (PSDB), Renildo Calheiros (PCdoB) e Túlio Gadêlha (PSD).

Alguns deixaram a disputa pela Câmara para concorrer a outros cargos. Eduardo da Fonte, Túlio Gadêlha e Mendonça Filho, por exemplo, concorreram ao Senado e não se elegeram. Já Maria Arraes decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e foi eleita.

Outros tentaram a reeleição, mas não conseguiram uma das 25 cadeiras. É o caso de André Ferreira, Coronel Meira, Eriberto Medeiros, Lucas Ramos, Pastor Eurico, Renildo Calheiros e Fernando Rodolfo.

A Missionária Michele Collins e Ossesio Silva, que aparecem entre os candidatos derrotados, não entram nessa relação porque não integravam a bancada federal em exercício no momento da comparação.

A nova configuração

O resultado das urnas modifica significativamente o perfil da representação de Pernambuco. A esquerda amplia sua presença com o crescimento do PT e a entrada do PSOL, enquanto o Podemos surge como uma das principais forças da nova bancada.

Ao mesmo tempo, partidos tradicionais na representação federal do Estado, como PL, PSD, MDB e PP, perdem cadeiras.

O PSB permanece como maior bancada individual, mas deixa de ocupar cinco das 25 cadeiras. A principal novidade é a maior pulverização partidária, com 13 legendas representadas.

A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, e a bancada pernambucana representa 25 cadeiras desse total.

Os deputados federais eleitos tomam posse em fevereiro de 2027.