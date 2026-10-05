"Venceu o trabalho, a entrega e a verdade", diz Raquel Lyra ao celebrar reeleição

Raquel Lyra comemora reeleição com apoiadores (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reeleita neste domingo (4), reuniu apoiadores em um hotel no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para celebrar a conquista do novo mandato à frente do Palácio do Campo das Princesas. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e do candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), que não conseguiu a vaga no parlamento, Raquel ressaltou que o período eleitoral serviu como uma vitrine para apresentar o que já vinha sendo realizado em sua gestão.

“A gente trabalhou de maneira incansável nestes três anos e dez meses do nosso governo. A campanha foi apenas um momento a mais, porque o ritmo já era esse, de quem está no chão, buscando trabalhar para que as pessoas possam ser mais felizes onde vivem. E a gente avançou. E Pernambuco decidiu que a gente merece continuar. E por isso a minha gratidão. Minha e de Priscila, as duas primeiras mulheres a governar um estado, um feito histórico”, disse.

Em seu discurso, Raquel afirmou que o Pernambuco voltou a crescer durante a sua gestão, mas admitiu que ainda é necessário seguir avançando em todas as áreas, para fazer o Estado “ser presente na vida de quem não chegou”.

“Quem nos conhece sabe que a gente não descansa. Venceu aqui o trabalho, a entrega e a verdade. A gente sempre fez política no chão, olhando olho no olho das pessoas, onde quer que a gente estivesse, no sertão, no agreste, nos agrestes, na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife”, declarou.

Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte

Em outro momento de sua fala, Raquel exaltou a participação dos candidatos ao Senado de sua chapa, que não foram eleitos. Eduardo da Fonte (PP) ficou na quarta posição, com pouco mais de 1,2 milhão de votos, enquanto Túlio ficou em sexto lugar, com cerca de 670 mil votos. “Eu quero agradecer às lideranças políticas de Pernambuco, aos nossos senadores Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte. A gente formou um time e não se reuniu por acaso, eles seguem junto com a gente”, disse.

Questionada sobre um eventual espaço para Túlio e Eduardo à frente de alguma pasta no seu segundo mandato, Raquel evitou fazer projeções e reafirmou a relação existente com a dupla. “Ele já são parte do nosso governo, já estiveram comigo desde antes. Nada mais natural que a gente possa seguir em frente”, disse.

