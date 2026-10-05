Raquel menciona "gratidão" a Lula em discurso da vitória: "Nos ajudou a chegar até aqui"

A governadora afirmou que seguirá colocando o Estado "em primeiro lugar" e agradeceu ao presidente Lula (PT) pela parceria com o Governo Federal durante o primeiro mandato.

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Reeleita governadora de Pernambuco neste domingo (4), Raquel Lyra (PSD) celebrou a vitória ainda no primeiro turno com um discurso marcado por agradecimentos e pela defesa do “pernambuquismo”, bandeira adotada durante a campanha. A governadora afirmou que seguirá colocando o Estado “em primeiro lugar” e agradeceu ao presidente Lula (PT) pela parceria com o Governo Federal durante o primeiro mandato.

“Vou manter minha coerência de honrar Pernambuco, mas não posso deixar de demonstrar minha gratidão ao presidente Lula, que nos ajudou a chegar até aqui”, afirmou a governadora após a confirmação da vitória ainda no primeiro turno.

Durante a campanha, Raquel evitou declarar apoio a um candidato à Presidência e adotou o “pernambuquismo” como uma das principais bandeiras de seu discurso político. Após a reeleição, voltou a defender essa posição, mas destacou a relação construída com o governo Lula e a participação da União em investimentos e obras no Estado.

Ao comentar a trajetória até a reeleição, Raquel também relembrou as dúvidas que, segundo ela, cercaram sua chegada e permanência no Palácio do Campo das Princesas.

“Não acreditavam que era possível uma mulher poder chegar ao governo, e nós chegamos. Não acreditavam que a gente pudesse manter o governo, e nós estamos de pé. Diziam que a gente não ia conseguir a reeleição”, afirmou.

A governadora disse ainda que pretende manter no segundo mandato a estratégia adotada nos últimos quatro anos, com a continuidade de obras e investimentos em parceria com o Governo Federal.

“A gente seguiu em frente. Se eu estivesse olhando para o retrovisor, nós não estaríamos aqui”, declarou.