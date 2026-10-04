"Não desistirei do Brasil, nem de Pernambuco", diz João Campos após derrota para Raquel Lyra

João Campos em coletiva após apuração (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O líder da Frente Popular de Pernambuco, João Campos (PSB), comentou sobre a derrota sofrida na disputa para o Governo de Pernambuco, neste domingo (4), que terminou com a reeleição no primeiro turno da governadora Raquel Lyra com 53,27% dos votos válidos, contra 44,82% de João. Em entrevista coletiva no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, o candidato agradeceu aos eleitores, ressaltou os números da votação, considerada por ele expressivos, e projetou os próximos passos na política.

“Quero começar agradecendo a todo o povo de Pernambuco, agradecer pelos mais de 2 milhões e 200 mil votos que nós obtivemos nessa eleição. É um feito histórico, a maior votação dos últimos 28 anos em primeiro turno de uma candidatura de oposição, onde a gente teve a confiança de muita gente, muita gente que caminhou junto conosco, que caminhou de ponta a ponta de Pernambuco”, disse.

O socialista acompanhou a apuração dos votos no Hotel Luzeiros ao lado de familiares, de amigos, da senadora Teresa Leitão e do então candidato Humberto Costa (PT), eleito na disputa para o Senado Federal. A candidata Marília Arraes (PDT), que também integrou a chapa da Frente Popular no pleito atual e foi eleita ao lado de Humberto, também compareceu ao local após o resultado final.

Em sua fala, João voltou a afirmar que fez uma campanha limpa e que apresentou o maior número de propostas entre as candidaturas. O socialista ressaltou a importância da eleição de Humberto e Marília, que integraram o chamado "time de Lula", no enfrentamento ao que considerou "momento adverso da vida democrática brasileira", caracterizado pela composição do parlamento brasileiro no próximo ciclo, com um crescimento de nomes alinhados ao campo político da extrema direita.

Em outro momento, João Campos afirmou que entrou em contato com a governadora logo após a confirmação do resultado final da eleição. “Tive a oportunidade de telefonar para a governadora Raquel Lyra, saudar pelo resultado da eleição, desejar sorte na sua caminhada e sucesso nessa próxima caminhada à frente de Pernambuco. E eleição se ganha e se perde. O importante é nunca perder a coerência, a crença”, disse.

Próximos passos

Sem entrar em detalhes, João sinalizou que sua atuação na política não deve ser impactada pela derrota eleitoral. “A gente está no meio de uma caminhada. A semente foi plantada e, de minha parte, não desistirei do Brasil, nem de Pernambuco. A nossa prioridade absoluta é a reeleição do presidente Lula”, afirmou.

Presidente nacional do PSB, João também afirmou que deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início da próxima semana para traçar a estratégia de disputa do segundo turno para o Palácio do Planalto, onde Lula enfrenta Flávio Bolsonaro (PL). O socialista afirmou que estará acompanhado na tarefa dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão.

