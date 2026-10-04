Imprensa internacional destaca surpresa com desempenho de Flávio Bolsonaro no 1º turno
Veículos de comunicação ao redor do mundo relembraram que as pesquisas apontavam que Flávio terminaria atrás de Lula no 1º turno
Publicado: 04/10/2026 às 20:45
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato Flávio Bolsonaro (PABLO PORCIUNCULA E SILVIO AVILA/AFP)
A imprensa internacional avalia como surpresa o desempenho de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante a apuração da eleição presidencial brasileira e lembra que as pesquisas indicavam que o senador terminaria o primeiro turno atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A Bloomberg afirmou que Bolsonaro "avançou para uma liderança surpreendente" e registrou que, com cerca de 65% das urnas apuradas no momento da publicação, ele tinha 49,6% dos votos, ante 42,3% de Lula. A agência observou que o resultado, se confirmado, deve fortalecer a percepção de que o senador entra competitivo em um eventual segundo turno e pode impulsionar os ativos brasileiros na abertura dos mercados nesta segunda-feira (5). A percepção dos investidores é de que Flávio Bolsonaro terá uma política fiscal mais dura.
O argentino Clarín também abriu sua cobertura destacando a "surpresa no Brasil". O veículo classificou o resultado como "surpreendente, mas ainda imprevisível" e mencionou a possibilidade de um "voto de punição" contra o presidente Lula entre parcelas de seu eleitorado tradicional, sobretudo na base de renda mais baixa.
A Reuters citou analistas que interpretaram parte do desempenho de Flávio como resultado de "votos de protesto" contra Lula, que se imaginava que apareceriam apenas em eventual segundo turno. A agência também destacou que uma vitória do senador ampliaria a sequência recente de triunfos de candidatos de direita alinhados ao presidente dos EUA, Donald Trump, na América Latina.
Já o espanhol El País chamou atenção para o contraste no voto dos imigrantes. Com 62,9% das urnas fora do Brasil apuradas, Lula liderava em 59 países, contra 28 de Bolsonaro. O jornal descreveu o eleitorado no exterior como majoritariamente progressista.
A Al Jazeera, por sua vez, concentrou a cobertura nas implicações ambientais da disputa. O veículo citou especialistas em clima e conservação que alertam que uma vitória de Flávio Bolsonaro poderia reverter políticas de combate ao desmatamento retomadas no governo Lula. A emissora lembrou ainda que, durante o governo de Jair Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia aumentou cerca de 60%, segundo dados oficiais, e destacou que Flávio promete acabar com o desmatamento ilegal até 2029, enquanto Lula propõe zerar o desmatamento líquido até 2030.
- Sergio Moro é eleito governador do Paraná no 1º turno
- Celina Leão e Leandro Grass disputam 2° turno para governador do DF
- Tarcísio é reeleito governador de São Paulo
- Jorginho Melo é reeleito governador de Santa Catarina
- Projeção Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula vão para o 2º turno na disputa presidencial