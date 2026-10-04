° / °
Política
Eleições 2026

Tarcísio é reeleito governador de São Paulo

Com mais de 90% das urnas apuradas, candidato obteve 62,8% dos votos

Agência Brasil

Publicado: 04/10/2026 às 20:08

Seguir no Google News

Tarcísio de Freitas/Foto: CAIUÁ MAIA/DIVULGAÇÃO CAMPANHA

Tarcísio de Freitas (Foto: CAIUÁ MAIA/DIVULGAÇÃO CAMPANHA)

Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

Veja também:

eleições , Governador , São Paulo , Tarcísio de Freitas
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP