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Política
Eleições 2026

Jorginho Melo é reeleito governador de Santa Catarina

O governador é candidato pelo PL. Também foram eleitos para o Senado: Carol De Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL

Publicado: 04/10/2026 às 19:39

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Jorginho Mello do PL/Foto: Reproduçpão/Rede Social

Jorginho Mello do PL (Foto: Reproduçpão/Rede Social)

Jorginho dos Santos Mello do PL foi reeleito governador de Santa Catarina. Com mais de 90% de urnas apuradas, o candidato já soma 68,64%. O vice-governador é Adriano Silva (Novo). Na segundo lugar ficou Gelson Merísio, do PSB, que está com pouco mais 15,74 % dos votos

Para o senado também foram eleitos dois candidatos do PL: Carol De Toni e Carlos Bolsonaro. 

Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, trocou de domicílio eleitoral para as eleições deste ano.

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eleições , Governador , Santa Catarina
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