Jorginho Melo é reeleito governador de Santa Catarina

O governador é candidato pelo PL. Também foram eleitos para o Senado: Carol De Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL

Jorginho Mello do PL (Foto: Reproduçpão/Rede Social)

Jorginho dos Santos Mello do PL foi reeleito governador de Santa Catarina. Com mais de 90% de urnas apuradas, o candidato já soma 68,64%. O vice-governador é Adriano Silva (Novo). Na segundo lugar ficou Gelson Merísio, do PSB, que está com pouco mais 15,74 % dos votos

Para o senado também foram eleitos dois candidatos do PL: Carol De Toni e Carlos Bolsonaro.



Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, trocou de domicílio eleitoral para as eleições deste ano.