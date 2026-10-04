Projeção Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula vão para o 2º turno na disputa presidencial

Com 64,81% das urnas apuradas, Flávio estava com 49,58% e Lula, 42,25%

Candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar segundo turno (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

Com base em 47,26% das urnas apuradas neste domingo (4), o Datafolha projeta o segundo turno na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O segundo turno está marcado para o próximo dia 25.

Com 64,81% das urnas apuradas, às 19h19, Flávio somava 37.566.895 votos (49,58%), enquanto Lula registrava 32.007.853 votos (42,25%). Ainda com este mesmo percentual apurado, os votos brancos somaram 1,8% e os nulos, 2,77%. Abstenção chegou a 20,92%.

