PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis

Candidatas do Partido Liberal garantem bancada 100% alinhada à direita no Congresso a partir da próxima legislatura

Bia Kicis acompanhou Michelle Bolsonaro pela manhã, durante votação no Lago Sul (Minervino Júnior/CB)x)





Em uma vitória expressiva para a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para a ala conservadora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL) foram eleitas senadoras pelo Distrito Federal. Com a totalização de 95% das urnas, a dobradinha do Partido Liberal garantiu as duas cadeiras em disputa para a Casa Alta.

Michelle Bolsonaro liderou a apuração durante todo o tempo. Ela manteve sempre entre um e meio e dois pontos percentuais de vantagem sobre Bia Kicis. Em terceiro ficou Leila do Volei, do PDT, seguida de Erika Kokay do PT.

Tanto Michelle quanto Bia Kicis ultrapassaram os 833 mil votos de Cristovam Buarque em 2010 e se tornaram as candidatas ao Senado mais bem votadas desde a redemocratização.

A terceira vaga do Distrito Federal no Senado é da senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022. O mandato dela vai até janeiro de 2031. Com isso, o DF terá três mulheres como senadoras, a partir do ano que vem.