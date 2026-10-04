Cadu de Lula (PT) e Allyson (União) vão disputar segundo turno no Rio Grande do Norte

Eleições 2026 no Rio Grande do Norte levam Cadu de Lula (PT) e Allyson (União) ao segundo turno após nenhum candidato superar 50% dos votos válidos

Cadu de Lula (PT) e Allyson (União) avançam ao segundo turno (Foto: Reprodução)

A eleição para o Governo do Rio Grande do Norte será decidida no segundo turno. Com uma apuração acirrada neste domingo (4), o candidato Cadu de Lula (PT) está na liderança da disputa até o momento com 36,38% dos votos válidos.

Ele enfrentará em 25 de outubro o ex-prefeito de Mossoró, Allyson (UNIÃO), que registra uma votação colada, somando 36,32%. O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL), encerrou sua participação na corrida em terceiro lugar, com 27,06% dos votos válidos.



Como nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos necessários para liquidar a fatura na primeira etapa, os eleitores potiguares retornarão às urnas no fim do mês para definir quem comandará o estado pelos próximos quatro anos.