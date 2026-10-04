Lucas Ribeiro (PP) é reeleito governador da Paraíba

Candidato apoiado por João Azevêdo, Lucas Ribeiro vence a eleição para governador da Paraíba no primeiro turno

Lucas Ribeiro (PP), reeleito governador da Paraíba (Foto: Instagram/Lucas Ribeiro)

O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), foi eleito em primeiro turno neste domingo (4) para conduzir o Executivo estadual pelos próximos quatro anos. Com a apuração praticamente concluída, Ribeiro garantiu a vitória ao alcançar 64,32% dos votos válidos.

Ele superou com ampla vantagem seus principais adversários: o senador Efraim Filho (PL), que obteve 24,42%, e o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), que fechou com 10,78%.

Apoiado pelo ex-governador João Azevêdo (PSB) — que liderou a disputa rumo ao Senado Federal no mesmo pleito —, Lucas Ribeiro consolida a continuidade do grupo político no estado. Advogado de 37 anos, ele já exercia o cargo de governador desde abril, quando Azevêdo renunciou para concorrer ao Legislativo.