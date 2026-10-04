Eduardo Riedel é reeleito para o governo do Mato Grosso do Sul

Para o Senado pelo MS, foram eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar

Eduardo Riedel (PP) é reeleito governador no Mato Grosso do Sul (Reprodução/Redes Sociais)

Com mais de 95% das urnas apuradas, o Mato Grosso do Sul tem definida sua eleição para governador do estado e Senado. Eduardo Riedel (PP) está matematicamente reeleito com mais de 873 mil votos, em segundo ficou Fábio Trad (PT) com mais de 301 mil votos.

Para o senado, estão eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, ambos do PL. Com 95% das urnas apuradas, Azambuja tem 861.181 votos, enquanto Contar tem 822.113 votos.

