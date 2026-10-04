TRE-PE registra 679 ocorrências durante eleições, mais que o dobro de 2022

Do total registrado pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e divulgados pelo TRE-PE, oito ocorrências foram de compras de voto

O desembargador presidente do TRE-PE, Fernando Cerqueira (TRE-PE/divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registrou 679 ocorrências entre as 18h do sábado (3) e as 17h deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026. O número supera o dobro do registrado no pleito de 2022, quando foram contabilizadas 306 ocorrências.



Do total registrado pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), 409 ocorrências aconteceram no Recife, 51 em Olinda, 44 em Jaboatão dos Guararapes, 27 no Cabo de Santo Agostinho e 13 em Petrolina. Até as 17h deste domingo, 303 ocorrências haviam sido atendidas e encerradas, enquanto outras 46 estavam em atendimento. Ao todo, foram 349 ocorrências atendidas no período.



“Quero agradecer a todos os membros do tribunal; tivemos um nível de judicialização muito alto nas eleições de 2026. Também parabenizo o trabalho das forças de segurança, que fizeram um trabalho brilhante”, destacou o presidente do TRE-PE, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos.

De acordo com o desembargador, foram registradas oito ocorrências de compra de votos, com 12 pessoas envolvidas. Os casos foram encaminhados à Polícia Federal.



Urnas substituídas



De acordo com o TRE-PE, 123 urnas eletrônicas quebradas precisaram ser substituídas até o final das votações. O número representa cerca de 0,58% das 21.377 urnas instaladas nas seções eleitorais do estado.



De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, George Maciel, o índice é quase 60% menor que o registrado nas eleições de 2024, quando 298 urnas precisaram ser substituídas. “Nenhuma troca provocou perda de votos”, afirmou Maciel.

Ao todo, o TRE-PE mobilizou 22.694 urnas para o pleito, incluindo equipamentos destinados à contingência. O tribunal possui um acervo de 23.979 urnas eletrônicas, de diferentes gerações. “Isso mostra o trabalho do tribunal na conservação das urnas eletrônicas, que é um patrimônio público”, afirmou Maciel.



Atendimentos



Os canais de atendimento do TRE-PE também registraram movimento recorde neste domingo. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação, foram mais de 9 mil ligações nos canais de voz e mais de 22,3 mil contatos por meio de ferramentas digitais, como Telegram, WhatsApp e o site do tribunal.



Somados, os canais registraram cerca de 32 mil atendimentos a eleitores em um único dia. “A gente atendeu, a cada minuto, mais ou menos 50 eleitores. É um número extremamente grande, recorde”, ressaltou George Maciel, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PE.



Acessibilidade

Outro balanço apresentado pelo TRE-PE diz respeito à iniciativa de acessibilidade do órgão. Por meio do programa Seu Voto Importa, 346 eleitores foram transportados para suas seções de votação, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e integrantes de comunidades quilombolas.

O número representa quase o dobro dos 175 eleitores transportados nas eleições de 2024. O programa, criado em Pernambuco em 2020, passou de oito municípios atendidos no pleito anterior para 16 municípios neste ano.



Segundo Acácio Leite, coordenador da Comissão de Acessibilidade do TRE-PE, entre os eleitores transportados estavam 28 quilombolas e 11 pacientes em tratamento prolongado, que foram levados do hospital para os locais de votação em uma experiência-piloto realizada em Surubim. Dentre os quilombolas transportados, estiveram 24 moradores do Quilombo Carapotós, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



Recife concentrou o maior número de transportes, com 148 eleitores, mas o programa alcançou municípios de diferentes regiões do estado, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Limoeiro, Afogados da Ingazeira, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Petrolina, Belém, Surubim e Cabo de Santo Agostinho.

O tribunal também disponibilizou veículos para mães de crianças diagnosticadas com autismo. A iniciativa buscou facilitar o acesso à votação diante das dificuldades de deslocamento e da permanência das crianças em ambientes com grande aglomeração e estímulos sonoros.

Outro caso destacado pelo TRE-PE foi o transporte de um eleitor identificado como Cícero Urt, de 92 anos, morador do Recife, apontado pelo tribunal como o mais velho atendido pelo programa Seu Voto Importa. Para viabilizar o transporte, o TRE-PE contou com vans adaptadas, ônibus, carros de passeio, veículos oficiais, táxis e outros veículos. Também houve parceria com o Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife e Tribunal de Justiça de Pernambuco.

