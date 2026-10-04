Túlio Gadelha vota acompanhado de Raquel Lyra e diz que eleitor está cansado da polarização
Candidato ao Senado afirmou que eleitores devem considerar resultados da gestão de Raquel e citou geração de empregos, redução da pobreza e obras viárias
Publicado: 04/10/2026 às 15:14
Candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD). (Maurício Ferry/DP Foto)
Candidato ao Senado por Pernambuco, Túlio Gadêlha (PSD) votou neste domingo (4) acompanhado da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD). Durante a votação, ele defendeu que os eleitores considerem os resultados da gestão estadual e afirmou que há um cansaço em relação à polarização política.
Ao justificar por que, na avaliação dele, os eleitores deveriam votar em Raquel, Túlio citou ações e números que atribuiu à atual gestão. “O eleitor está cansado da polarização. Acho que ela tem seus motivos, mas o eleitor quer ver o resultado chegando na ponta. A Raquel fez isso: tirou mais de meio milhão de pessoas da extrema pobreza, tirou 1 milhão de pernambucanos da pobreza, gerou 200 mil empregos de carteira assinada, foram 1.600 km de estrada”, defendeu.
Túlio também destacou a parceria política entre Raquel e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontando que, segundo ele, parte do eleitorado reconhece a atuação conjunta dos dois.
“Tudo isso vem sendo feito em parceria com o presidente Lula, que a gente tem construído para trazer investimento para obras estratégicas. O eleitor tem reconhecido isso. Muitos votos vão para o presidente Lula e para a governadora Raquel Lyra. Eu tenho certeza disso.”
Na avaliação de Gadêlha, a disputa ideológica tem ocupado o espaço do debate sobre gargalos sociais concretos. "A polarização não é boa para a democracia, não debate os temas reais da vida das pessoas. Por isso, a gente tem que falar sobre a importância de a gente avançar", disse.
Ao comentar a campanha, Túlio afirmou que se considera “abraçado pelos dois lados” e voltou a defender uma agenda focada em resultados e entregas. “Eu vejo o copo meio cheio. Fui abraçado pelos dois lados, porque quem quer ver resultado, trabalho e entrega… É lógico que existe a polarização e isso tem se calcificado, mas as pessoas estão cansadas disso.”