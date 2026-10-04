Priscila Krause vota no Recife e diz esperar ‘coroamento’ de trabalho de quase quatro anos

Vice-governadora e candidata à reeleição esteve acompanhada de Raquel Lyra em votação na manhã deste domingo (4), em Casa Forte

Priscila votou acompanhada da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) (Weslly Gomes/DP foto)

“É um dia de grande expectativa. O dia em que vai ter um coroamento de um trabalho de três anos e dez meses.” Foi assim que a vice-governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), definiu a expectativa para o primeiro turno das eleições deste domingo (4). Ela votou pela manhã na Escola Estadual José Vilela, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, acompanhada da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD).

Priscila afirmou que a expectativa não se restringe ao resultado da campanha eleitoral, mas também à avaliação do período em que esteve à frente do governo estadual ao lado de Raquel. “E a gente não fala só sobre a campanha, a gente fala sobre esse período, um período liderado pela governadora Raquel Lyra”.

A vice-governadora também manifestou confiança na continuidade da gestão. “Eu tenho certeza, convicção, de que teremos mais quatro anos pela frente para fazer muito mais, chegar aonde não chegamos. E olha que chegamos em muitos lugares.”

A última pesquisa Quaest antes da abertura das urnas apontou Raquel com 52% dos votos válidos, contra 47% de João Campos (PSB). O levantamento ouviu 2.652 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Após votar em Caruaru, Raquel acompanhou Priscila na votação no Recife. A governadora também tinha previstas agendas com os candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

Mais cedo, Raquel votou no Colégio Diocesano, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. A candidata também acompanhou o filho, João Lyra Filho, em seu primeiro voto, e o pai, o ex-governador João Lyra Neto, durante a manhã.

“Trabalhamos muito durante esses três anos e dez meses de governo. A gente entregou o nosso melhor por Pernambuco todo. Fizemos uma campanha linda: eu, Priscila, os nossos senadores, os nossos candidatos, mas, sobretudo, o povo e a população”, afirmou a governadora.

Raquel também disse que a decisão sobre o futuro do governo está nas mãos dos eleitores.

“Falamos daquilo que a gente fez e daquilo que a gente quer fazer pela frente. E pedindo, obviamente, está na mão do eleitor, está na mão das pessoas. O que está em jogo, o que está se discutindo nessa eleição, não é sobre as pessoas que vão ser votadas. É sobre a forma de fazer a política e a forma de fazer a gestão. É por isso que eu penso que a população vota de maneira consciente.”