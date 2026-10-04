Problema na tecla número 3 faz urna eletrônica ser substituída no RS (Reprodução/Internet)

Uma urna eletrônica precisou ser substituída na manhã deste domingo (4), durante as Eleições 2026, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul. O equipamento apresentou um problema na tecla de número 3.

A falha foi identificada após 18 eleitores terem votado. A urna foi trocada por outra para que a votação pudesse continuar normalmente. Segundo informações, os votos registrados no equipamento com defeito foram computados, e a seção, que reúne cerca de 550 eleitores, retomou os trabalhos.

O caso será apurado pela Justiça Eleitoral, que deverá verificar as circunstâncias do problema e se houve algum ato de vandalismo ou sabotagem contra o equipamento.