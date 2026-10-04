Ivan Moraes vota na Zona Norte do Recife
Ivan chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai
Publicado: 04/10/2026 às 14:43
Ivan Moraes votou na Zona Norte do Recife (Reprodução)
O candidato ao governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) votou no Colégio Vera Cruz, na Zona Norte do Recife, neste domingo (4).
Ivan chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai. Também estiveram presentes o candidato ao Senado pela chapa, Paulo Rubem (REDE), a candidata a vice-governadora, Alice Gabino, os candidatos a deputado Ricardo Gadêlha (REDE), Mari Lessa e Daniel Valença (PSOL) .
“A expectativa é a melhor possível. Eu fui muito bem nos debates, as pessoas compreenderam que não são obrigadas a manter o revezamento de herdeiros no Palácio do Campo das Princesas. Tenho certeza absoluta que o resultado das eleições neste primeiro turno vai ser surpreendente para Pernambuco. Para o Brasil, não. O Brasil vai reeleger Lula no primeiro turno. Não é surpreendente, é a necessidade democrática que todo mundo tem agora. Em Pernambuco, a gente certamente vai ter uma surpresa. A gente não precisa trocar seis por meia dúzia. As pessoas já compreenderam que existe alternativa a esse revezamento”, afirmou Ivan.
O período de votação, iniciado às 8h deste domingo, segue até as 17h (horário de Brasília).