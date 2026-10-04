Eleições em Pernambuco: homem morre dentro de seção de votação em Cupira, no Agreste do Estado

Segundo o TRE-PE, a seção eleitoral precisou ser transferida para outra sala da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, em Cupira, no Agreste de Pernambuco, para que a votação continuasse até a chegada do IML

Segundo informações apuradas pelo Diario de Pernambuco, a vítima, identificada como José Roberto da Silva, faleceu por volta das 10h, após realizar a votação. (Foto: Reprodução / Cortesia)

Um homem de 68 anos morreu neste domingo (04), dia das Eleições Gerais de 2026, após passar mal dentro de uma seção de votação da cidade de Cupira, no Agreste do estado. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Segundo informações apuradas pelo Diario de Pernambuco, a vítima, identificada como José Roberto da Silva, faleceu por volta das 10h, após realizar a votação.

Ainda de acordo com as informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas, ao chegar na seção, localizada dentro da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, o paciente já havia falecido.

Segundo o TRE-PE, a seção eleitoral onde aconteceu o ocorrido precisou ser transferida para outra sala para que a votação continuasse até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML). O local foi isolado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Cupira e que a investigação segue em andamento.