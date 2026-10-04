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Política
ELEIÇÕES 2026

Lula vota em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acompanhado de Alckmin

"O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie", declara o presidente após votar

André Guerra

Publicado: 04/10/2026 às 10:06

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/Foto: Nelson Almeida/AFP

(Foto: Nelson Almeida/AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a reeleição pelo PT, votou por volta das 9h10 na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Em entrevista após votar, o presidente declarou: "O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o positivismo e o negacionismo", disse o presidente da República, que lidera as principais pesquisas de intenção de voto registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), empatado dentro da margem de erro com Flávio Bolsonaro (PL).

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eleições , Lula , voto
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