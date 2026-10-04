Eleições 2026: PF apreende ao menos R$ 57 mil e conduz 28 pessoas a delegacias neste domingo (4)

Segundo balanço da Polícia Federal, ocorrências foram registradas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba

Os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados no balanço da PF são preliminares e ainda passarão por validação. (Foto: Reprodução / PF)

Ao menos R$ 57,3 mil em bens e valores foram apreendidos e 28 pessoas foram conduzidas a delegacias pela Polícia Federal (PF), neste domingo (4), durante as Eleições Gerais de 2026. As ocorrências foram registradas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba.

Segundo o balanço da PF, divulgado às 9h19, foram instaurados três inquéritos policiais (IPLs) e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) para apurar a prática de crimes eleitorais.

Dos mais de R$ 57 mil em bens e valores apreendidos pelos agentes federais, cerca de R$ 34,2 eram dinheiro em espécie.

Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos.

Vale ressaltar que os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.

Dados de 2026

Até às 9h deste domingo (04), a PF já havia instaurado 1.292 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026.

O valor de bens apreendidos pela PF em ações relacionadas a crimes eleitorais alcançou mais de R$ 45,6 milhões, dos quais cerca de R$ 30,2 milhões correspondem a apreensões de dinheiro em espécie.

Esses números divulgados são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da instituição.