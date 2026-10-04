Presidente do TSE afirma que eleição é segura após votar em Brasília

Ministro Kassio Nunes Marques foi o primeiro a votar em sua sessão eleitoral em Brasília

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques (Antonio Augusto/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, foi o primeiro a votar na abertura da sua sessão eleitoral em Brasília neste domingo (4). Nunes Marques ainda mantém seu domicílio eleitoral em Teresina, Piauí, mas pediu para votar em trânsito em Brasília.

Logo após registrar seu voto, o ministro afirmou que, apesar do clima adverso ter causado a necessidade de mudança de algumas seções eleitorais pelas regiões Sul - excesso de chuva - e Norte - seca -, o processo é "seguro" e deve seguir com "naturalidade".

"Os locais mais extremos no Brasil, onde ocorrem as secas, e as chuvas que chegaram fortemente na região Sul do País. Tivemos alguns deslocamentos, seção eleitoral, mas feito em dias anteriores, e amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão se transcorrer na maior normalidade", afirmou há pouco a jornalistas.

Ontem, o ministro fez um pronunciamento em rede nacional e afirmou que qualquer tentativa de impedir eleitores de votarem em quem quiserem será coibida.

"Faço agora um chamamento às candidatas, aos candidatos e seus apoiadores: amanhã é o dia da liberdade do voto. Ameaças, assédio ou tentativa de interferência na vontade do eleitor, em qualquer de suas formas, serão prontamente reprimidas", afirmou na transmissão.

Nunes Marques também fez um apelo aos brasileiros para colaborarem com a qualidade das informações em circulação. "Em caso de dúvida, recorram aos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Checar antes de compartilhar é uma atitude simples e eficaz que está ao alcance de todos", recomendou.