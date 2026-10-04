Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e diz acreditar em vitória no primeiro turno

(Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro votou na manhã deste domingo (4) no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele se apresentou assim que os portões se abriram à sessão 170 da da Escola Municipal Barão Homem de Mello.

Após deixar a seção, o senador afirmou acreditar em uma vitória ainda no primeiro turno e disse que pesquisas internas de sua campanha apontam que ele já teria ultrapassado o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio chegou ao local acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, candidata a deputada federal, e de aliados do PL. Também estavam com o presidenciável os candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho e o candidato ao Governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas.

"As nossas pesquisas internas mostram que a gente ultrapassou no primeiro turno [o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva] já faz algum tempo", afirmou o candidato à imprensa. "É um voto de revolta de pessoas que votariam em outros candidatos, mas são contra o Lula. Espero que seja suficiente para dar a vitória no primeiro turno", acrescentou.

De acordo com as principais pesquisas eleitorais registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador está em segundo lugar nas intenções de voto do eleitorado. As urnas foram abertas em todo o território nacional às 8h e as votações serão encerradas às 17h, quando começa a ser divulgada a apuração.