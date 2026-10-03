Eleições 2026: Votação de brasileiros no exterior começa pela Nova Zelândia e Austrália

Quase 920 mil eleitores estão aptos a votar fora do Brasil; colégio eleitoral internacional cresceu 358% desde 2010

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

A votação para brasileiros no exterior foi aberta oficialmente neste sábado (3) na Nova Zelândia e, uma hora depois, teve início na vizinha Austrália, devido ao fuso horário de cada local.

Na Nova Zelândia, o pleito começou às 8h locais (16h no horário de Brasília), com seções eleitorais nas cidades de Wellington e Auckland. Já na Austrália, os trabalhos começaram às 17h (horário de Brasília), distribuídos em cinco municípios: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Camberra.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza 918.876 eleitores aptos fora do país em 2026, montante que equivale a pouco mais de 0,5% do total do eleitorado nacional e representa um crescimento de 358% em relação a 2010.

As seções estão distribuídas em 186 cidades de 134 países, instaladas prioritariamente em embaixadas e consulados, além de locais adaptados como escolas e hotéis.

Os Estados Unidos concentram o maior número de eleitores, aproximadamente 265 mil, seguidos por Portugal, Japão, Canadá e Alemanha.

Mulheres são maioria entre eleitores brasileiros no exterior

Cidadãos cadastrados no exterior votam unicamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República, não participando das escolhas legislativas ou estaduais.

As mulheres compõem a maioria dos eleitores fora do Brasil (57%, contra 43% de homens). Já em relação ao estado civil, os solteiros representam 52%.