Veja o que funciona e o que muda no Recife neste domingo (4) de eleições

Serviços de saúde e assistência terão plantões, enquanto parques, comércio, mercado e espaços de lazer terão horários alterados por causa da votação neste domingo (4)

Eleições 2026: veja o que funciona e o que muda no Recife neste domingo (4) (Divulgação/Edson Holanda - PCR Imagem)

A votação do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), altera o funcionamento dos serviços públicos, espaços de lazer e comércio no Recife e cidades da Região Metropolitana. A rede de saúde e os serviços considerados essenciais terão plantões, enquanto alguns equipamentos estarão fechados.

As policlínicas Agamenon Magalhães, Amaury Coutinho, Professor Barros Lima e Professor Arnaldo Marques, além da Maternidade Bandeira Filho e do Hospital Pediátrico Helena Moura, terão atendimento de urgência, emergência e internação 24 horas. Na rede conveniada, também haverá atendimento no Hospital Maria Lucinda e Fundação Altino Ventura.

O Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado, funcionará 24 horas para partos de risco habitual e alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sonny Santos também terá atendimento contínuo.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (CVA) manterá plantão das 8h às 17h para emergências envolvendo animais que representem risco à saúde pública. Os centros de vacinação também funcionarão no fim de semana, com multivacinação e aplicação da vacina contra a influenza. No sábado (3), o atendimento será das 9h às 19h nos shoppings Boa Vista, Riomar e Recife. No domingo (4), o Boa Vista funcionará das 11h às 19h, enquanto RioMar e Recife terão atendimento a partir do meio-dia até às 19h.

O Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, terá atendimento 24 horas. Os serviços Especializados Regionalizados (SER) Clarice Lispector, em Areias e Casa Amarela, terão plantão das 7h às 19h. A rede também pode ser acionada pelo Whatsapp 24 horas, no (81) 99488-6138, ou pelo liga mulher, no 0800 281.0107.

O Hospital Veterinário do Recife manterá atendimento 24 horas para urgências e emergências. Os serviços ambulatoriais não funcionarão no fim de semana.

Parques e equipamentos de lazer

As ciclofaixas de turismo e lazer não serão montadas, por solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. O Parque 60+, nas Graças, ficará aberto no sábado e no domingo, das 5h30 às 20h. A maior parte dos parques e praças do Recife funcionará normalmente. As exceções são o Parque das Esculturas e o Jardim Botânico, que ficarão fechados no domingo (4) e na segunda-feira (5), com reabertura na terça (6).

O passeio Olha! Recife também será suspenso no fim de semana. O Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará normalmente no sábado.

Os equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura do Recife também não funcionarão no domingo, incluindo o Paço do Frevo e o Mamam (Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães). No Parque Dona Lindu, a Galeria Janete Costa estará fechada no dia das eleições. A Oficina Francisco Brennand e o Instituto Ricardo Brennand também estarão fechados no domingo e reabrem na terça.

No domingo, todas as unidades do Compaz estarão fechadas. As unidades do Compaz funcionarão normalmente no sábado, com exceção do Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, cedido ao TRE-PE para a eleição.

O Cinema do Museu do Homem do Nordeste funcionará normalmente, assim como os cinemas dos shoppings. O Cinema São Luiz estará fechado no domingo.

Equipamentos culturais do governo de Pernambuco estarão fechados, como a Torre Malakoff (Bairro do Recife) e o Museu do Estado (Graças).

Comércio funciona de forma facultativa

No Recife, o comércio de rua terá abertura facultativa no domingo. Cada estabelecimento poderá definir se abre e qual será o horário. Os mercados públicos e feiras administrados pela Conviva funcionarão no sábado das 8h às 18h. No domingo, o funcionamento será das 6h às 13h, com horário diferenciado nas praças de alimentação.

Os shopping centers terão funcionamento normal. No Recife, o Shopping Recife, RioMar e Tacaruna funcionarão das 12h às 21h. O Shopping Boa Vista abrirá das 11h às 19h; o Plaza, das 12h às 21h; o Shopping Afogados, das 9h às 15h; e o Shopping ETC, das 12h às 18h.

Na Região Metropolitana, o Patteo Olinda funcionará das 12h às 21h; o Paulista North Way, das 12h às 21h; o Camará Shopping, das 12h às 21h; o Shopping Guararapes, das 12h às 21h; o Shopping Costa Dourada, das 9h às 22h; o Shopping Igarassu, das 12h às 20h; e o Recife Outlet, das 12h às 20h.

Os supermercados também deverão funcionar normalmente. O Novo Atacarejo, por exemplo, terá lojas abertas das 7h às 18h.

Empresas devem garantir direito ao voto

Segundo a CDL Recife e o Sindilojas Recife, os estabelecimentos que funcionarem no domingo devem organizar os horários para permitir que os funcionários deixem o trabalho para votar.

A entidade também orienta empresas a evitar propaganda política e qualquer forma de pressão sobre trabalhadores durante o período eleitoral.