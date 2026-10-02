Datafolha para Pernambuco: Lula tem 61% e Flávio Bolsonaro, 25% no primeiro turno
Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro; o nível de confiança da pesquisa é de 95%
Publicado: 02/10/2026 às 17:51
O presidente e candidato à reeleição pelo PT Luís Inácio Lula da Silva e o senador e candidato à presidência pelo PL Flávio Bolsonaro (Divulgação)
Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2) revela a situação da disputa presidencial entre eleitores de Pernambuco no primeiro turno. No estado, o presidente Lula (PT) tem 61% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 25%.
O levantamento mostra uma oscilação positiva dos candidatos dentro da margem de erro, que neste caso é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa, divulgada no dia 25 de setembro, Lula tinha 60%, enquanto Flávio tinha 24%.
Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) marcaram 3%. Ronaldo Caiado (PSD) alcançou 1%. Os demais candidatos não pontuaram.
Brancos, nulos e os eleitores que não pretendem votar em nenhum candidato somam 4% (eram 5%). Indecisos se mantiveram em 2%.
Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são PE-06822/2026 e BR-02676/2026.
O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.