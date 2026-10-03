Da soberania ao confronto: os caminhos de Lula na campanha pela reeleição

Entre a defesa do país diante dos Estados Unidos, a aposta no próprio legado, uma crise sem precedentes recentes no STF e a necessidade de apresentar um projeto para os próximos quatro anos, presidente chega à reta final em embate direto com Flávio Bolsonaro

Aos 80 anos e disputando a Presidência pela sétima vez, Lula colocou a própria trajetória sobre a mesa. A biografia serviu simultaneamente como memória e argumento eleitoral (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição não chegou a outubro com a mesma roupa que vestia quando começou a ganhar forma, ainda em junho. No percurso até as urnas, o presidente viu a soberania nacional assumir o papel de bandeira eleitoral, recorreu à própria biografia como prova do que ainda poderia fazer, atravessou uma crise no Supremo Tribunal Federal (STF) que invadiu a corrida presidencial e foi pressionado a trocar o retrovisor pelo futuro.

Soberania, legado, futuro e confronto. As quatro palavras ajudam a costurar uma campanha que, longe de seguir uma linha reta, precisou reagir aos acontecimentos enquanto tentava impor a própria narrativa. No meio do caminho, setembro tratou de bagunçar o roteiro.

Em meio ao acirramento das relações entre Brasil e Estados Unidos e às articulações de Flávio Bolsonaro (PL) no exterior, Lula encontrou no nacionalismo um terreno para além das fronteiras tradicionais da esquerda. O verde e amarelo, cores apropriadas politicamente pelo bolsonarismo nos últimos anos, voltaram a ocupar a comunicação petista. Até a identidade visual da candidatura incorporou azul, verde e amarelo ao vermelho histórico do PT.

Não se tratava apenas de estética. Defesa do Pix, minerais estratégicos, terras raras, autonomia econômica e críticas à interferência estrangeira passaram a habitar o mesmo guarda-chuva discursivo. Lula buscava se colocar como defensor dos interesses nacionais e, ao mesmo tempo, empurrar o adversário para o polo oposto.

Pré-campanha: Donald Trump entra no tabuleiro

O presidente norte-americano havia anunciado novas tarifas contra produtos brasileiros, enquanto Flávio Bolsonaro era acusado por Lula de atuar nos Estados Unidos contra interesses do Brasil. Em 2 de junho, o presidente chamou o adversário de “traidor da pátria” ao relacioná-lo ao tarifaço.

Dias depois, o PT lançou, em meio à Copa do Mundo, a campanha “Lula joga pelo Brasil”. Futebol, bandeira nacional, Pix e programas sociais foram reunidos numa mesma embalagem. A soberania começava a deixar o vocabulário diplomático para entrar no eleitoral.

O tema atravessaria os meses seguintes, chegaria ao horário eleitoral e seria novamente mobilizado no 7 de Setembro. A primeira grande moldura da campanha estava montada.

O passado como cartão de visitas

Quando a campanha começou oficialmente, em 16 de agosto, Lula escolheu um cenário onde praticamente cada metro quadrado carregava algum pedaço de sua história política. Foi no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, palco das assembleias dos metalúrgicos que projetaram o então líder sindical nacionalmente no fim da ditadura, que o petista deu a largada à corrida pela permanência no Palácio do Planalto.

Diante da militância, recuperou as greves do ABC, falou da mãe, dona Lindu, lembrou obras de governos anteriores e cobrou dos apoiadores que soubessem comparar os números de sua gestão com os de Jair Bolsonaro. Aos 80 anos e disputando a Presidência pela sétima vez, Lula colocava a própria trajetória sobre a mesa. A biografia servia simultaneamente como memória e argumento eleitoral.

A campanha recuperou programas sociais, universidades, institutos federais, emprego, renda e obras de infraestrutura enquanto apresentava iniciativas do terceiro mandato, como o Pé-de-Meia, o Gás do Povo e a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

O slogan escolhido, “O Brasil pronto pra mais”, tentava construir a ponte entre esses dois tempos. O problema apareceria justamente do outro lado dela: qual seria, afinal, o “mais”? A pergunta acompanhou Lula durante a campanha. O passado era um terreno conhecido e eleitoralmente explorado pelo petista. Mas uma eleição pela reeleição também obrigava o presidente a explicar não apenas o país que dizia ter reconstruído, mas aquele que pretendia entregar em 2030.

Uma crise atravessa o caminho

O escândalo do Banco Master já rondava a disputa presidencial. Foi, no entanto, quando a crise alcançou o Supremo Tribunal Federal que o assunto passou a ameaçar engolir a agenda eleitoral.

A divulgação de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao ministro Alexandre de Moraes - e posteriormente outros ministros da casa- aumentou a pressão sobre a Corte. O caso avançou para dentro do próprio STF e abriu uma crise pública entre ministros.

Lula precisava administrar um problema particularmente delicado, enquanto Flávio Bolsonaro buscava aproximar Lula da crise do Supremo. A campanha petista tentava fazer o movimento contrário.

No início de setembro, Lula conversou com o presidente do STF, Edson Fachin, e passou a sustentar publicamente o princípio de que “ninguém está acima da lei”. O Planalto também procurou marcar distância de Moraes diante do avanço das revelações.

Em 15 de setembro, uma sessão extraordinária do Supremo expôs a dimensão do conflito dentro da Corte. Gilmar Mendes acusou André Mendonça de conduzir o caso Master com finalidade político-eleitoral. Mendonça reagiu e classificou a acusação como “leviana”.

Lula passou a defender a quebra completa dos sigilos relacionados ao Master, criticou vazamentos seletivos e reconheceu publicamente que a turbulência no Judiciário poderia alcançar a disputa presidencial. Em 18 de setembro, afirmou que a crise do STF iria “respingar na reta final” e que o episódio “contamina tudo”.

O petista enxergou no episódio uma forma de virar a seta. Se Flávio tentava usar a crise do STF para aproximá-lo de Moraes, o petista buscava usar o Master para aproximar o adversário de Vorcaro e do ambiente político no qual o banqueiro expandiu seus negócios.

Foi no Recife, em 25 de setembro, que Lula condensou parte dessa estratégia diante da militância. No Marco Zero, ao lado de João Campos (PSB), Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), o presidente misturou críticas ao bolsonarismo, Banco Master, INSS e convocação para os últimos dias de campanha.

Ao falar de Vorcaro, resumiu o argumento numa frase desenhada para sobreviver ao comício: “Eles transformaram em banqueiro e aí eu transformei num prisioneiro.”

O confronto ocupa o palco

Nos últimos dias antes da votação, o clima de confrontamento ficou ainda mais explícito: Lula decidiu não participar do debate presidencial previsto pela TV Globo e escolheu ir ao Flow Podcast. Flávio também desistiria posteriormente do encontro, que acabou cancelado pela emissora.

No podcast, Lula partiu para um ataque frontal à trajetória do adversário. Chamou Flávio de “desqualificado”, afirmou que o senador “nunca trabalhou na vida” e lançou uma pergunta que condensava a estratégia de confronto adotada naquele momento: “O que ele tem a oferecer?”

Era, em certa medida, o ponto de encontro dos diferentes Lulas apresentados ao eleitor desde junho. O presidente que reivindica a própria história para questionar a do adversário; que utiliza realizações passadas como argumento para pedir mais quatro anos; que incorporou a soberania ao vocabulário da campanha e que procura transformar a eleição numa escolha entre projetos diferentes de país.

É assim que Lula chega ao último fim de semana da campanha. Às portas das urnas, o candidato que começou a campanha voltando ao lugar onde sua história política nasceu termina o percurso tentando convencer o eleitor de que essa história ainda tem um próximo capítulo.