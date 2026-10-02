Datafolha em Pernambuco: Lula tem 65% e Flávio Bolsonaro, 29% no segundo turno

O levantamento mostra uma oscilação positiva de Lula dentro da margem de erro, que neste caso é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2) revela a situação de um possível segundo turno na disputa presidencial entre eleitores de Pernambuco. Neste cenário, o presidente Lula (PT) tem 65% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 29%.

O levantamento mostra uma oscilação positiva de Lula dentro da margem de erro, que neste caso é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa, divulgada no dia 25 de setembro, Lula tinha 64%, enquanto Flávio manteve 29%.

Brancos, nulos e os eleitores que não pretendem votar em nenhum candidato se mantiveram em 6%. Indecisos se mantiveram em 1%.

Na projeção do primeiro turno, o presidente Lula tem 61% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 25%.

O levantamento mostrou uma oscilação positiva dos candidatos dentro da margem de erro, que neste. Na última pesquisa, Lula tinha 60%, enquanto Flávio tinha 24%.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. Para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são PE-06822/2026 e BR-02676/2026.

