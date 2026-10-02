Iate de R$ 64 milhões e show de Alicia Keys: Vorcaro pagava tudo para agradar influentes

Ex-banqueiro levou 30 convidados em jatinhos a Saint-Tropez e bancou oito festas para a noiva, três meses antes de ser preso

O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal (Reprodução/Youtube)

Três meses antes de ser preso, Daniel Vorcaro promoveu oito festas em Saint-Tropez, no Sul da França, para o aniversário de 40 anos da noiva, Martha Graeff. Foram jantares, noite de gala, brunch e coquetéis entre 22 e 26 de agosto de 2025, todos com tema da Riviera Francesa dos anos 1960 e dress code definido para cada compromisso, segundo reportagem publicada pela revista Piauí.

Os 30 convidados partiram em jatinhos de São Paulo e de Miami, com no máximo oito pessoas por aeronave. Ficaram hospedados no Kismet, iate de 122 metros com oito cabines, piscina, boate e heliponto. O aluguel da embarcação custou 11 milhões de euros, o equivalente a R$ 64,4 milhões. Vorcaro pediu que os pagamentos não saíssem em seu nome.

Cada convidada ganhou, na ocasião, uma bolsa de praia da grife Saint Laurent. A atração de um dos jantares foi um show da cantora americana Alicia Keys, na proa do iate. Após a apresentação, Vorcaro convidou a artista para sentar à mesa com os convidados, mas ela recusou.

Como os negócios do banqueiro já estavam na mira das autoridades, ele pediu discrição e proibiu publicações nas redes sociais. O empresário americano David Grutman postou uma foto do iate e, depois de alertado, apagou. Uma convidada contou à Piauí que todos voltaram se perguntando: "De onde vem esse dinheiro?".

De acordo com a matéria da Piauí, esta não foi a primeira viagem do tipo empreendida por Vorcaro. Em setembro de 2024, ele levou amigos de jatinho ao Sul da França, com iate, hotéis na Côte d'Azur, helicópteros para transportar o grupo e jantares em Saint-Tropez e Mônaco.

Ninguém pagava nada e a SL Consulting, empresa de concierge de luxo de Leonardo Serrano, acertava as conatas. De 2017 até a prisão de Vorcaro, a empresa prestou 201 serviços a ele. Em abril de 2024, a mesma logística serviu a um evento para autoridades em Londres. Em outubro daquele ano, houve viagens a Roma e a Dubai.

No Halloween de 2023, a "festa das suíças", no Madame Satã, em São Paulo, trouxe 60 mulheres do exterior. A modelo russa Maryia Lubimova veio em avião fretado e as demais viajaram de classe executiva. Todas ficaram no hotel Rosewood São Paulo, com carros blindados, motorista e dinheiro-vivo em dólar. Um organizador contatado pela Piauí, informou, contudo, que as estrangeiras não eram garotas de programa.

Vorcaro também levava mulheres a festas na mansão de Trancoso, no litoral da Bahia. Preso em 17 de novembro de 2025 e solto doze dias depois, com tornozeleira eletrônica, passou o Réveillon na casa, com cerca de 40 pessoas, segundo um promoter.

