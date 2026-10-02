Vorcaro montou estrutura própria de entretenimento para se aproximar de autoridades

Segundo reportagem da revista Piauí, o ex-banqueiro montou uma estrutura para oferecer festas, viagens e encontros com mulheres para empresários e políticos

De acordo com a piauí, o objetivo de estrutura era cooptar pessoas que pudessem ser úteis aos negócios de Vorcaro (Divulgação)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, montou uma estrutura própria de festas, viagens e encontros com mulheres para se aproximar de autoridades e empresários, sem cobrar nada dos convidados. A revista Piauí revelou o esquema na quinta-feira (1º), em reportagem baseada nas mensagens encontradas no celular de Vorcaro apreendido pela Polícia Federal e em entrevistas com promoters, prestadores de serviço e mulheres que frequentavam os eventos.

Segundo a revista, o objetivo era cooptar pessoas que pudessem ser úteis aos negócios do dono do Banco Master, instituição financeira liquidada pelo Banco Central em 2025. A estratégia teria se intensificado diante da queda iminente do banco. Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 2025, ao tentar deixar o país rumo a Dubai.

Tudo começou cerca de três anos antes da queda do banco, quando ele pediu ao promoter Diogo Batista que encontrasse um espaço reservado. Batista recebia em torno de R$ 60 mil por mês para levar convidadas às festas.

Foi então que nasceram as noites de terça no Wine Bar, no Itaim, e depois no Pappa Bar, nos Jardins, ambos em São Paulo. Às quartas e quintas, os encontros mais íntimos aconteciam no tríplex do banqueiro também em São Paulo. Bebida, música e drogas, entre elas chocolates com cogumelo alucinógeno, eram oferecidos sem custo aos convidados.

Entre os frequentadores do Wine Bar estava o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria. Foi dele que Vorcaro comprou, por um valor generoso, uma usina eólica ainda em projeto. Faria também aparece nas mensagens como acompanhante do cantor Gusttavo Lima em visita ao tríplex.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), também compareceu, segundo a Piauí, em um evento privativo do ex-banqueiro no dia 12 de dezembro de 2023, num imóvel nos Jardins usado por Vorcaro. Tempos depois, o banqueiro comprou a participação do ministro no resort Tayayá.

À época, a Polícia Federal pretendia investigar o negócio por suspeitar que Toffoli seria o beneficiário final, como a revista já havia mostrado. Vorcaro também vendeu uma fatia do resort ao empresário Alberto Leite, que a Piauí disse ser presença constante nas noites.

O ministro Kassio Nunes Marques, também do STF, e o seu filho, Kevin, frequentaram o tríplex, segundo a revista, e trocaram contatos com ao menos uma das mulheres. A assessoria do ministro, entretanto, afirma que ele nunca trocou mensagens com Vorcaro, nunca pediu nada ao banqueiro e ressaltou que Nunes Marques votou pela manutenção da prisão dele, além de que o filho nunca recebeu dinheiro do Master. A assessoria de Kevin informou que ele não vai se manifestar.

Na festa de Halloween de 2023, no Madame Satã, Vorcaro reuniu 60 mulheres vindas do exterior. Antes da festa, escreveu ao promoter "Só tenho 2 para agradar", sem citar nomes.

Segundo apuração da Piauí, um deles era o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O outro convidado considerado prioritário era o empresário Bruno Ferrari, de quem Vorcaro se tornou sócio em 2024 na Oncoclínicas, maior rede de tratamento oncológico do Brasil. Os dois, no entanto, negam ter ido à festa.

O Pappa Bar, alugado de forma fixa por Vorcaro, é associado por um prestador de serviços a Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Nos documentos oficiais, Rueda aparece descrito apenas como advogado do estabelecimento. Rueda também nega ter estado nas festas de Vorcaro e afirma não ser dono ou sócio do bar.

Na mansão de Vorcaro em Trancoso, no litoral da Bahia, a revista diz que Rueda e o deputado federal Elmar Nascimento, terceiro vice-presidente do União Brasil, estiveram juntos em ao menos uma festa. Também passaram pela casa o ex-deputado ACM Neto, candidato do União Brasil ao governo baiano, e o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí.

Nascimento negou ter ido a festas e ameaçou processar a revista, mas mudou o tom depois de receber detalhes da apuração. ACM Neto nega ter participado de festas e diz que esteve nas casas por compromissos profissionais. Ciro Nogueira não respondeu a Piauí até a publicação da matéria.

O cantor Gusttavo Lima, segundo a revista, dizia às acompanhantes que estaria montando um banco digital com Vorcaro, mas que projeto que nunca saiu do papel. O cantor afirma que foi duas vezes ao apartamento do banqueiro, com equipe jurídica e sem mulheres, para tratar de um patrocínio a um festival.

Em nota, Wine Bar informou que Alcolumbre, o presidnte da Câmara, Hugo Motta, Ciro Nogueira, o senador Flávio Bolsonaro, o ministro Alexndre de Moraes e Toffpli nunca estiveram no local. Segundo a nota, Vorcaro frequentava o espaço com amigos de Belo Horizonte, em "encontros sociais".

