Terça no bar, quarta e quinta no tríplex: a semana de festas fechadas de Vorcaro

Ex-banqueiro pagava noites de terça em bares de luxo e encontros no tríplex com garotas de programa às quartas e quintas, diz a Piauí

Daniel Vorcaro (Divulgação / Banco Master)

Daniel Vorcaro mantinha uma agenda semanal de festas em São Paulo, todas pagas por ele, segundo reportagem da revista Piauí. As terças eram de balada em bares fechados. As quartas e quintas, de encontros mais "reservados" com garotas de programa no tríplex do ex-banqueiro, no Itaim.

As terças de festas privativas começaram no segundo semestre de 2023, no Wine Bar, um bar de vinhos da Rua Tabapuã, com capacidade para 60 pessoas. No local tocava música eletrônica, sobretudo house music, e bebidas eram servidas à vontade, sem conta. Três em cada quatro convidados eram mulheres, entre modelos pouco conhecidas e garotas de programa.

Com o aumento da procura, o grupo passou então para um imóvel discreto na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nos Jardins, com um estúdio de meditação no andar de cima. Em 2024, Vorcaro fechou o aluguel fixo do Pappa Bar, na Alameda Lorena, que tem cozinha no térreo e pista para 120 pessoas no andar superior. Um segurança conferia os nomes na porta. O jantar, preparado pelo badalado chef Pedro Mattos, terminava até as 23h30, e todos subiam em seguifa para a pista.

Vorcaro costumava ir embora por volta das 3h da manhã e a saída dele servia de sinal para os outros, que deixavam o local em seguida. Em 7 de maio de 2024, o ex-banqueiro trouxe o DJ francês Hugel para tocar no Pappa Bar. Frequentadoras ouvidos pela revista dizem que não havia sexo explícito nas terças, que isso ficava para outro dia da semana.

Mensagens de 27 de março de 2024 mostram, porém, que ele e o promoter Tiago Polo organizaram no local um jantar mais privativo, com quatro mulheres atendendo os convidados e sem ninguém da equipe presente.

Os encontros sexuais com autoridades, segundo dois promoters que trabalharam para Vorcaro, aconteciam no tríplex da Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, às quartas e quintas. O arquiteto Kiko Sobrinho, amigo do banqueiro, chamou essas noites de "Quartas 100 lei" em mensagem de 18 de outubro de 2023.

Vorcaro cuidava pessoalmente da escolha das mulheres. No fim da tarde, ligava pedindo que cerca de dez estivessem lá às 20h, bem produzidas. Ele só aparecia depois que elas já tinham começado a beber, de jaqueta de couro preta e camiseta branca.

Entre os frequentadores do tríplex, a piauí cita o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques e o filho dele, Kevin, além do cantor Gusttavo Lima, que esteve lá com Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro.

A revista reproduz mensagem de março de 2025 em que uma intermediária diz que uma amiga esteve com o ministro e cobra o pagamento. A assessoria de Nunes Marques nega qualquer contato com Vorcaro. Lima diz ter ido ao apartamento só para tratar de um patrocínio, sem mulheres.

Vorcaro ainda mantinha ainda um apartamento na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia, perto da antiga sede do Banco Master, para encontros com mulheres. Para chegar ao quarto, era preciso atravessar uma sala com adega e uma caixa que parecia um cofre. Ele mesmo fazia a contabilidade e pagava as mulheres, com valores que variavam conforme o serviço prestados pelas jovens.

O promoter Giorge de Oliveira Campilongo, dono do Wine Bar nos registros da Junta Comercial, nega que Vorcaro fosse o verdadeiro dono e diz que o espaço, na verdade, é alugado para eventos. A assessoria de Alberto Leite afirma que ele nunca frequentou o Wine Bar nem o Pappa Bar. A revista diz que promoters e mulheres o viam com frequência nas noites.