Coligação de Raquel Lyra aciona Justiça para impugnar pesquisa Quaest, prevista para sábado (3)

A representação, obtida pelo Diario de Pernambuco, o grupo alegou que o registro da pesquisa apresenta vício no plano amostral e na ponderação, descumprindo a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Esta não é a primeira vez que coligação da governadora Raquel Lyra aciona a justiça para impugnar uma pesquisa (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A Coligação Pernambuco de Coração, liderada pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) a impugnação da pesquisa Quaest com as intenções de voto para o governo do estado, prevista para este sábado (3). Na representação, obtida pelo Diario de Pernambuco, o grupo alegou que o registro da pesquisa apresenta vício no plano amostral e na ponderação, descumprindo a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os principais apontamentos da Coligação, formada pelo PSD, Federação União Progressista, Podemos e Avante, estão a falta de transparência, ausência de critérios e fontes e impossibilidade de verificação prévia, o que impediria as candidaturas e partidos compreenderem como as respostas colhidas foram convertidas nos percentuais finais a serem divulgados.

Ademais, a representação cita um artigo acadêmico assinado por Felipe Nunes, diretor da Quaest, demonstrando que o modelo de eleitor provável, aplicado no segundo turno de 2022, moveu 1,4 ponto percentual nas estimativas. O que, segundo o documento, reduziu a diferença entre os candidatos de 4,2 para 2,8 pontos.

Nesse contexto, a Pernambuco de Coração argumenta que, no estado, cuja rodada anterior do levantamento do instituto apontou empate técnico de 42% a 42% no primeiro turno e 44% a 44% no segundo, um ajuste capaz de mover pontos estatísticos sem critérios transparentes pode alterar artificialmente quem aparece à frente na véspera do pleito.

Esta não é a primeira vez que o grupo aciona a justiça para impugnar uma pesquisa. No início de setembro, houve a solicitação de suspensão da divulgação ou anulação dos resultados do levantamento realizado pela AtlasIntel. Contudo, o pedido foi recusado pelo desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo.

A reportagem entrou em contato com a equipe de campanha de Raquel Lyra. Contudo, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Pesquisa

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE no último domingo (27), sob o número de identificação PE-09665/2026. O levantamento, encomendado pela Globo, reúne as intenções de voto para o Governo de Pernambuco e Senado. Conforme informações registradas, a pesquisa conta com 2652 entrevistados entre os dias 2 e 3 de outubro.

Na última rodada, a governadora Raquel Lyra (PSD) estava empatada com João Campos (PSB) nas intenções de voto, ambos com 42% do total. Para o segundo turno da disputa, o cenário permanece empatado, com Raquel e João com 44%. O cenário mostra o crescimento do ex-prefeito do Recife dias antes do primeiro turno, previsto para este domingo (4).