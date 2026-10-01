Em reta final de campanha, Raquel Lyra diz que "tudo que foi possível fazer foi feito"

Governadora e candidata à reeleição esteve em agenda no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, na noite deste quinta-feira (1°)

Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) esteve agenda na Zona Norte do Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Em um dos últimos dias de campanha, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) comentou sobre sua gestão à frente de Pernambuco, dizendo que fez tudo o que foi “possível”. A declaração foi dada nesta quinta-feira (1°) durante uma agenda no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

“Eu sei que eu não fui capaz de chegar a todos os lugares, mas tudo que foi possível fazer foi feito durante o tempo em que estivemos à frente do governo de Pernambuco”, afirmou. Raquel pediu a confiança dos eleitores para seguir no comando do estado para ampliar as ações de governo. “O mato alto foi cortado e a gente agora enxerga o futuro”, acrescentou.

Na ocasião, a gestora também criticou os adversários políticos, sem citar nomes: “A diferença de nós para eles é que a gente não põe medo, não exige troca. A gente se entrega para fazer o bem sem olhar a quem”.

Ao se dirigir para a militância presente à caminhada, ela citou segurança pública, moradia, áreas de risco no Recife e famílias que ainda precisam escolher entre comprar água ou comida. “Eu quero viver num estado em que a gente não tenha medo de sair de casa. Eu quero viver num estado livre de palafitas. Eu quero viver num Recife que não tenha medo das chuvas.”

Raquel também usou o discurso para defender experiência na gestão e pedir votos na reta final da campanha. “Comigo não tem surpresa, mas também não tem aventura. Não é hora de experimentar”, afirmou.

“Campanha limpa”

A trajetória de Raquel também foi destacada pela vice-governadora candidata a reeleição, Priscilla Krause (PSD), que demonstrou convicção na vitória da gestora nas Eleições 2026.

“A população vai, sim, dar resposta nas urnas, fazendo a opção por quem fez uma campanha limpa, honesta, decente, olhando nos olhos das pessoas e por quem vem trabalhando por Pernambuco”, alegou.

