Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate na TV Globo
"A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas", disse o filho do ex-presidente nas redes sociais.
Publicado: 01/10/2026 às 19:46
Na publicação, Flávio também afirmou que "a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas" (MAURO PIMENTEL/AFP)
O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (1º que decidiu não participar do debate da Globo. Em publicação na rede social X, o parlamentar atribuiu a decisão ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.
“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, escreveu.
Na publicação, Flávio também afirmou que “a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”. O senador disse ainda que apresentará mais detalhes sobre a decisão posteriormente.
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