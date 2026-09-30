Lula não participará de debate da Globo nesta quinta-feira (1º)

Estão confirmados no encontro Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo)

Ausência de Lula no debate foi confirmada pela assessoria do presidente (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, não participará do debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (1º), o último da emissora antes do primeiro turno das eleições. A ausência foi comunicada pela assessoria do petista à Globo nesta quarta-feira (30).

Com a decisão de Lula, estão confirmados no encontro Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O debate será mediado pelo jornalista César Tralli e realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A transmissão está prevista para começar às 21h30, logo após o Jornal Nacional, com exibição também pelo g1 e pela GloboNews.

A emissora reservou a faixa tradicionalmente ocupada pela novela das 21h para o confronto entre os candidatos à Presidência.

Como será o debate

O programa será dividido em quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Em dois deles, os candidatos poderão fazer perguntas sobre temas livres. Nos outros dois, o confronto será orientado por assuntos previamente definidos.

Parte da dinâmica ocorrerá em torno de um mapa do Brasil instalado no centro do cenário. A proposta é levar para o debate questões relacionadas às diferentes regiões do país.

Entre os assuntos previstos estão preservação da Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e desafios de infraestrutura relacionados às exportações brasileiras. Os candidatos também poderão escolher temas apresentados em um telão para questionar os adversários.

Pelas regras estabelecidas, quem fizer a pergunta terá dois minutos para administrar entre a formulação da questão e a réplica. O candidato responsável pela resposta contará com três minutos, divididos entre resposta e tréplica.