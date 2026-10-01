Raquel Lyra diz que "gratidão ao presidente Lula é indiscutível" durante debate

Governadora de Pernambuco afirmou que buscou parceria com o presidente desde o início do governo e citou obras e moradias entregues no estado

Candidata Raquel Lyra (Foto: Reprodução/TV Jornal)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta quinta-feira (1º), durante debate da TV Jornal, que “a gratidão ao presidente Lula é indiscutível” ao responder ao candidato Ivan Moraes (PSOL) sobre sua relação com os governos federais de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Raquel destacou que procurou o atual presidente assim que foi eleita para construir uma parceria entre Pernambuco e a União.

“Eu fui ao presidente Lula na primeira semana do governo e pedi a ele que a gente pudesse trabalhar junto. Agora, eu não fui só uma vez. Eu fui mais de 150 vezes a Brasília. Um projeto debaixo do braço, pegando o avião de madrugada e voltando de noite para poder dar um beijo nos meus filhos e acordar com eles no outro dia”, afirmou.

Na resposta, Raquel disse que sua atuação à frente do governo estadual tem como prioridade buscar investimentos para Pernambuco, independentemente da relação política com o governo federal. Ela citou obras e programas realizados em parceria com a União.

“Pernambuco tem pressa. A gente conseguiu garantir os investimentos do governo federal acontecendo aqui. Eu sou muito grata ao presidente Lula por isso. Com ele, a gente retomou as obras da BR-104 e a gente já entregou.”

A governadora mencionou a construção de moradias como exemplo da parceria. Segundo ela, 34 mil casas foram entregues em Pernambuco por meio de iniciativas como o Morar Bem e o Minha Casa, Minha Vida. Raquel voltou a destacar a relação com Lula e afirmou que pretende ampliar a cooperação caso seja reeleita.

“Agora, a gratidão ao presidente Lula é indiscutível. A gente trabalhou muito junto. E eu quero poder fazer ainda mais. E é por isso que eu peço a confiança do povo em Pernambuco.”

A candidata também defendeu que sua posição política não significa abrir mão de valores ou de prioridades próprias e afirmou que coloca os interesses de Pernambuco acima de disputas políticas.

“Isso não é ficar em cima do muro. Isso é garantir que quem está governando Pernambuco é uma mulher decente, honesta, trabalhadora, que está aqui para fazer o bem, sem dividir as pessoas.”