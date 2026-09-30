João Campos diz que opositores 'estiveram ao lado de movimentos golpistas'

Candidato do PSB afirmou que grupo adversário "não tem apreço pela democracia" durante evento com profissionais da educação, no Recife

Candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (30), que opositores estiveram alinhados a movimentos golpistas e "não têm apreço pela democracia". A fala ocorreu durante um evento com profissionais da educação, no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, a cinco dias do primeiro turno das eleições.

Ao fazer uma comparação entre projetos políticos em disputa, João também relacionou o posicionamento desses grupos a divergências sobre políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social.

“Do outro lado está uma turma que cresceu na ditadura militar, que esteve ao lado de movimentos golpistas, inclusive no 8 de janeiro. Gente que não tem apreço pela democracia, pela liberdade das pessoas, pelo direito a pensar uma escola pública de qualidade, a ter universidade com autonomia, a ter um orçamento fortalecido dentro dos sistemas públicos de saúde, de assistência [social], de educação. Tem uma turma que é contra isso e que não tem projeto de desenvolvimento de país.”

Pesquisa

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Um levantamento feito pela Paraná Pesquisas, encomendado pelo Diario de Pernambuco, mostra João Campos com 49,1% dos votos válidos, contra 48,6% de Raquel Lyra. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1,1%, enquanto os demais candidatos somam menos de 1% cada.

No cenário estimulado, considerando todos os votos, João tem 45,3%, e Raquel, 44,8%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais. O levantamento ouviu 1.352 eleitores em 57 municípios pernambucanos entre os dias 27 e 29 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-01835/2026.



