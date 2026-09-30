"Corte oportunístico", diz Teresa Leitão sobre uso de fala de Lula por apoiadores de Raquel

Senadora criticou uso de declaração do presidente sobre voto feminino durante encontro com o segmento da educação, no Recife

Senadora Teresa Leitão (PT) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

senadora Teresa Leitão (PT) afirmou, nesta quarta-feira (30), que apoiadores da governadora Raquel Lyra (PSD) fizeram “corte oportunístico” de uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o voto feminino. Durante encontro com o segmento da educação promovido pelo candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), no Poço da Panela, no Recife, Teresa destacou que Lula não pediu votos para Raquel durante a passagem pelo estado.

“A governadora, candidata à reeleição, tem desdenhado muito da nossa capacidade de pensar. Para nós mulheres, ela desdenhou da nossa autonomia, continuou desdenhando quando fez aquele corte oportunístico na fala do presidente Lula que diz para votar em mulheres em sua maioria congressual. Não pediu voto para ela coisíssima nenhuma. Pediu voto para João, Marilia e Humberto”, afirmou.

A declaração de Lula ocorreu durante ato político no Recife, na última sexta-feira (25). Na ocasião, o presidente defendeu maior presença feminina no Congresso e afirmou que, se as mulheres votassem em mulheres, poderiam formar maioria no Legislativo. No mesmo evento, Lula pediu votos para João Campos, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

“Eu queria te dizer [João Campos] uma coisa: as mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulheres, um dia a gente pode ter uma maioria congressual feminina, e não de homens”, disse Lula.

A declaração passou a ser utilizada por aliados de Raquel Lyra nas redes sociais como um argumento em favor da candidatura da governadora.

Teresa Leitão contestou essa interpretação ao lembrar que a fala ocorreu em um ato de apoio à candidatura de João Campos e que Lula também fez uma manifestação direta em favor do socialista.