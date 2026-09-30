Durante agenda no Recife, Raquel Lyra anuncia expansão do programa Mães de Pernambuco

Raquel Lyra (PSD) (Maurício Ferry/ DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), anunciou, nesta quarta-feira (30), a expansão do programa Mães de Pernambuco. Segundo a chefe do Executivo estadual, a iniciativa beneficiará 150 mil mulheres. Atualmente, esse quantitativo é de 100 mil beneficiárias.

"Essas mulheres, mães como eu, vão ter o suporte de R$ 300 por mês, como a gente já garante no estado de Pernambuco. Vamos levar mais para 50.000 famílias. E, além disso, fortalecer as nossas cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias", declarou Raquel Lyra durante roda de conversa no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Aos jornalistas, a candidata à reeleição também ressaltou as ações da gestão no combate à fome no estado. Ao projetar o futuro, Lyra garantiu que o número de refeições ofertadas a famílias em situação de vulnerabilidade social vai dobrar. "Hoje, a gente serve 75 mil pratos de comida todos os dias no estado inteiro de Pernambuco. E nós vamos dobrar isso, garantindo 130 mil pratos de comida servidos em Pernambuco.

Na ocasião, ela também apresentou números das ações estaduais no combate à fome e afirmou que cerca de 500 mil pernambucanos deixaram a extrema pobreza. "Através de trabalhos como esse, a gente tem tirado Pernambuco da extrema pobreza. 500 mil pessoas saíram da extrema pobreza em Pernambuco. Diminuímos a internação por desnutrição, garantindo comida na mesa de quem tem fome. Não dá para pensar em outra coisa se a gente não tem o básico para poder garantir sobrevivência".

Debates

A semana que antecede o primeiro turno, previsto para 4 de outubro, é marcada pela realização de dois debates entre os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas. O primeiro deles foi na noite da última terça-feira (29). Promovido pela TV Globo, o debate teve como temas centrais a segurança pública, saúde, mudanças climáticas e a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Aos jornalistas, Raquel Lyra salientou a importância da dinâmica, principalmente para os eleitores que não têm voto definido. "É uma oportunidade para as pessoas poderem avaliar, comparar e decidir o futuro de Pernambuco, sobre o que se quer para Pernambuco nos próximos anos."

"Eu quero falar com eles que aprovam o nosso governo. De cada 10 pernambucanos, sete aprovam o nosso governo. E pedir uma oportunidade para continuar seguindo em frente, garantindo os investimentos que já estão acontecendo em Pernambuco e em todas as áreas, para que a gente possa concluir as nossas maternidades e garantir os hospitais todos reformados".

O segundo debate será realizado nesta quinta-feira (1º), às 10h45, promovido pela TV Jornal/SBT.



