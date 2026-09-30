Diario/Paraná Pesquisas: João lidera entre mulheres e Raquel, entre homens em Pernambuco

A pesquisa também revela diferenças na distribuição das intenções de voto por idade e escolaridade

Pesquisa encomendada pelo Diario de Pernambuco ouviu 1.352 eleitores de 57 municípios, entre os dias 27 e 29 de setembro (Fotos: Marlon Diego e Rafael Vieira/DP Foto)

João Campos (PSB) tem 49% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto Raquel Lyra (PSD) registra 49,2% entre os homens, segundo recorte da pesquisa Paraná Pesquisas encomendada pelo Diario de Pernambuco.



O levantamento mostra uma divisão no eleitorado por gênero: o socialista abre 7,9 pontos de diferença sobre a governadora entre as eleitoras; no público masculino, Raquel tem 8,3 pontos a mais que João. Entre as mulheres, Raquel aparece com 41,1%, ante os 49% de João. Já entre os homens, a relação se inverte: a governadora alcança 49,2%, enquanto o socialista registra 40,9%.



Os números fazem parte do cenário estimulado de primeiro turno, no qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. No resultado geral, a disputa aparece mais estreita: João tem 45,3% das intenções de voto e Raquel, 44,8%.

Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1,4% entre as mulheres e 0,6% entre os homens. Os demais candidatos não ultrapassam 0,5% em nenhum dos dois grupos.



Outros recortes



A pesquisa também revela diferenças na distribuição das intenções de voto por idade e escolaridade.



João registra seu maior percentual entre os entrevistados de 16 a 24 anos, com 48%, diante de 42,9% de Raquel. O socialista também aparece numericamente à frente entre aqueles de 45 a 59 anos — 47% a 43,2% — e entre os eleitores com 60 anos ou mais, por 44,1% a 43,4%.



Raquel, por sua vez, registra percentuais numericamente maiores nas faixas de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Nos dois grupos, a governadora tem 47,2%, enquanto João aparece com 43,9%.



A escolaridade apresenta outra divisão. Entre entrevistados com ensino fundamental, João chega a 50,4%, ante 38,4% de Raquel — uma diferença de 12 pontos. Já a governadora aparece numericamente à frente entre quem possui ensino médio, por 49,4% a 42%, e ensino superior, por 48,8% a 41,2%.



Pesquisa

O levantamento Diario de Pernambuco/Paraná Pesquisas ouviu 1.352 eleitores de 57 municípios, entre os dias 27 e 29 de setembro. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.



A amostra tem grau de confiança de 95% e margem de erro estimada em aproximadamente 2,7 pontos percentuais para o conjunto da pesquisa. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-01835/2026. O registro confirma campo entre 27 e 29 de setembro e amostra de 1.352 entrevistados.