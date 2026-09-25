NYT repercute caso Moraes-Vorcaro e indica possível impacto nas eleições brasileiras

Segundo o jornal The New York Times, crise no STF pode enfraquecer a Corte e pesar sobre as eleições deste ano

The New York Times publicou artigo nesta quinta-feira (24) (Reprodução)

O jornal The New York Times publicou nesta quinta-feira (24) um artigo repercutindo as relações descobertas pela Polícia Federal sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro e os efeitos para as instituições e eleições brasileiras.

O texto descreve as ações que fizeram Moraes ser considerado "herói" para uns e "vilão" para outros: a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados por golpe de Estado, a punição de manifestantes que alegaram fraude eleitoral e a remoção de postagem com alegações infundadas sobre fraude no pleito.

O jornal considera a atuação do STF, como um todo, e a conduta de Moraes, em especial na eleição de 2024, como importantes para repelir ameaças à democracia e garantir a integridade da votação e uma transição pacífica de poder.

Entretanto, afirma que a atual crise do STF, deflagrada após a revelação de troca de mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro, além de pagamentos feitos pelo banqueiro ao escritório de advocacia da mulher de Moraes, pode enfraquecer a Corte, além de pesar sobre as eleições.

O texto diz ainda que as revelações provocaram questionamentos sobre a integridade e saúde da instituição, alimentando pedidos de impeachment e investigações de ministros do Supremo.

O jornal americano expressa preocupação de que a Corte e as autoridades eleitorais não possam reagir à "interferência eleitoral dos Estados Unidos, à desinformação impulsionada por inteligência artificial ou a uma votação contestada caso Bolsonaro perca", aponta o artigo a partir da avaliação de especialistas.

A crise, o jornal defende, tem se aprofundado ainda mais com a descoberta de ligações de Vorcaro com outros ministros da Corte, entre eles Kassio Nunes Marques, que está no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, a publicação afirma que a atual crise abastece a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. O NYT destaca que o candidato tem se aproveitado de uma associação entre Moraes e o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como discurso político. Para isso, recuperam uma fala do filho de Jair Bolsonaro dita recentemente: "votar em Lula é votar em Alexandre de Moraes."

Ainda segundo o jornal, a crise do Judiciário traz mais uma vantagem para os bolsonaristas. "Ela eclipsou as revelações de que ele próprio (Flávio Bolsonaro) está sendo investigado pelas autoridades por ter recebido milhões de dólares de Vorcaro para financiar uma cinebiografia sobre seu pai."

Às vésperas da eleição, que ocorrerá no próximo dia 4, o jornal questiona se a Corte pode ser chamada a arbitrar em prol da democracia e da lisura do processo eleitoral e se terá condições para tal.