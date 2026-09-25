Lula critica Vorcaro no Recife e convoca militância: "Temos 10 dias para a verdade vencer"

Multidão acompanha agenda do presidente no Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Do alto de um trio elétrico no Marco Zero, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mirou o bolsonarismo ao falar dos casos envolvendo o Banco Master e o INSS. Na agenda desta sexta-feira (25), o líder petista convocou a militância para intensificar a campanha até o dia da votação.

Entre as críticas, Lula recorreu à situação de Daniel Vorcaro para traçar um contraste entre seu governo e o de Jair Bolsonaro. “Eles transformaram em banqueiro e aí eu transformei num prisioneiro”, disse. O presidente emendou a referência ao banqueiro com um chamado aos apoiadores.

“É essa verdade que a gente vai ter que colocar no debate com os mentirosos. Porque eles só sabem mentir. E agora nós temos 10 dias para fazer com que a verdade vença a mentira”.

No Recife, Lula classificou o episódio como “a maior corrupção financeira” do país e voltou a contrastar os dois governos a partir da prisão do ex-banqueiro.

O presidente também levou ao discurso o esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo Lula, durante o governo anterior foi criada “uma quadrilha da Previdência Social que roubou R$ 3,5 bilhões dos aposentados”.

“Nós descobrimos a quadrilha, prendemos a quadrilha, recuperamos R$ 6 bilhões e já pagamos R$ 3,5 bilhões aos aposentados”, declarou.



No Marco Zero, Lula percorreu o Centro em caminhada iniciada no Cais de Santa Rita. Ao seu lado estavam João Campos (PSB), candidato ao Governo de Pernambuco, os candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), além da senadora Teresa Leitão (PT) e outras lideranças da Frente Popular.

Mulheres e Congresso

Lula também dedicou parte do discurso à participação feminina na política. Ao defender o aumento da representação das mulheres no Congresso Nacional, afirmou que “mulheres conscientes votam em mulheres” e pediu votos para candidatas de sua aliança.

A fala ocorreu diante de um palanque que tinha, entre outras lideranças, Marília Arraes, Teresa Leitão e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB).

Luciana apostou no legado do governo federal como argumento para a reta final da eleição. “Acho que vai prevalecer a verdade, a história e o legado do presidente Lula, que é quem mais fez pelo país e pelo povo que mais precisa. Acredito que a verdade sempre vence a mentira”, afirmou.

João explora aliança com Lula

Se Lula concentrou boa parte do discurso na corrida presidencial, João Campos aproveitou o ato para reforçar a parceria com o governo federal como um dos pilares de sua candidatura ao Palácio do Campo das Princesas.

No trio, o socialista defendeu a reindustrialização de Pernambuco e citou empreendimentos como a Refinaria Abreu e Lima como exemplos da participação do governo Lula na economia estadual.

João também vinculou ao presidente uma das pautas trabalhistas presentes nesta campanha, ao afirmar que “Lula vai acabar com a escala 6x1”.

