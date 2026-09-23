Caso Master: Meta recua após remover perfil que publicou vídeo de Porchat

Fábio Porchat em vídeo da série "Revelando" que detalha as conexões entre Daniel Vorcaro, Nikolas e Flávio Bolsonaro (YouTube/Reprodução)

A conta do Instagram do projeto Revelando Brasil, que publicou o vídeo narrado por Fabio Porchat sobre o Caso Master, foi derrubada nesta quarta-feira (23) e, horas depois, restaurada pela Meta, empresa responsável pela plataforma. A justificativa para tirar o perfil do ar foi que o conteúdo “não segue os padrões” do Instagram.

Após o restabelecimento do perfil, a Meta pediu desculpas. “Após uma revisão interna, restauramos a conta mencionada pela reportagem. Pedimos desculpas pela inconveniência”, informou a empresa ao portal Metrópoles.



Com a reativação do perfil, a conta publicou novo vídeo em que Porchat afirma que a publicação causadora da polêmica conta fatos "amplamente reportados pela imprensa".



“O vídeo não era campanha, não era calúnia, não era racismo, era uma lista de fatos, todos eles amplamente reportados pela imprensa e explicados de uma forma acessível para todo mundo”, afirma.



Ainda segundo Porchat, foram mostradas no vídeo “as relações estreitas que existem entre políticos como Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, a Igreja Batista da Lagoinha, Daniel Vorcaro e o STF”. “Depois de muita pressão, a página voltou para o ar, mas a gente não sabe por quanto tempo”, disse.



O vídeo narrado por Porchat foi publicado na última terça-feira (22). No YouTube, o vídeo com 30 minutos chegou a dois milhões de visualizações em 24 horas. Já no Instagram, o post recebeu mais de 440 mil curtidas e mais de 100 mil compartilhamentos. O Revelando é um projeto do podcast Calma Urgente e tem apoio do ICL Notícias, Mídia Ninja e 342 artes.

