Quaest: governo Raquel Lyra tem aprovação de 59% e desaprovação de 33%

Pesquisa divulgada nesta terça (29) foi encomendada pela Globo. Margem de erro é de três pontos percentuais

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (29), aponta que 59% dos eleitores de Pernambuco aprovam a gestão da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), enquanto 33% desaprovam a administração da atual chefe do Executivo estadual.

O levantamento aponta uma queda de dois pontos percentuais da aprovação de Raquel em relação à última rodada do estudo, divulgada em 23 de setembro, quando 61% aprovaram. Por outro lado, a desaprovação subiu 6%.

Entrevistados que não responderam ou não souberam responder foram 8%, contra 12% da última rodada.

Avaliação

Sobre a avaliação do governo, 46% dos eleitores responderam que consideram positiva (antes eram 47%). Para 32%, a gestão é regular (eram 34%). Já 18% acham o governo negativo (eram 13%). Por fim, 4% não souberam ou não responderam (eram 6%).

A Quaest também perguntou aos eleitores se a atual governadora merece mais um mandato: 60% disseram que sim (eram 63%), enquanto 35% acham que não (eram 32%). O número de eleitores que não soube ou não respondeu se manteve em 5%.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 eleitores em todo o país, entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratado pela Globo, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e somente após os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

Na próxima quarta-feira (30), o Diario também divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.

