Raquel questiona João Campos em relação a candidato do PSB condenado por violência doméstica

Caso de violência doméstica envolvendo Fábio Tayrone (PSB) ocorreu em 2018. PSB afirmou que João Campos pede que "a expulsão seja concluída o quanto antes"

Candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), usou as redes sociais, nesta terça-feira (29), para questionar o também candidato ao governo do estado, João Campos (PSB), sobre a candidatura de Fábio Tayrone (PSB) a deputado federal da Paraíba, condenado em 2023 por agredir a ex-companheira Myriam Gadelha.

Na publicação, Lyra inicia prestando solidariedade a Myriam e afirma que há três anos mulheres que integram o PSB, partido presidido nacionalmente pelo ex-prefeito do Recife, pedem a expulsão de Tayrone.

"Ainda assim, em fevereiro deste ano, Tyrone participou de agenda com João Campos, presidente nacional do PSB, e recebeu mais de R$ 1,5 milhão em recursos do partido para sua campanha", escreveu a candidata à reeleição.



O caso de violência doméstica envolvendo Fábio Tayrone teria ocorrido em 2018. Na plataforma Divulgacand, que agrupa dados de todos os candidatos do pleito de 2026 enviados à Justiça Eleitoral, a candidatura de Tayrone aparece como deferida. O Diario de Pernambuco acessou as certidões anexadas pelo postulante à Câmara dos Deputados e identificou um processo sob sigilo junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).

Na ação, que tramita no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, possui o status de sem trânsito em julgado, ou seja, a decisão pode ser alterada porque o prazo para recorrer não acabou ou porque existem recursos pendentes de julgamento.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, o PSB afirmou que "mesmo não sendo presidente do partido quando o caso de agressões envolvendo o ex-prefeito ocorreu, João Campos reabriu o processo de apuração a partir de uma representação da debutada Tabata Amaral, em abril deste ano".

Segundo o partido, há 10 dias, João Campos pediu atualizações sobre o caso à Secretaria Nacional de Mulheres e reafirmou o pedido pela expulsão de Fábio Tyrone.

"A partir das informações da Secretaria Nacional de Mulheres de que o caso não teria sido analisado adequadamente pela instância competente, o presidente determinou, ainda no dia 23 de setembro, que o processo fosse analisado diretamente pelo Conselho Nacional de Ética do PSB, a fim de que a expulsão seja concluída o quanto antes", conclui a nota.